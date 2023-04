Top of the Charts: i Depeche Mode protagonisti insieme a Miley Cyrus

Sono i Depeche Mode a tenere testa a Miley Cyrus, protagonista con singolo ed album

Singoli:Nafije (remix) -Dj Geek Ft. Young Zerka, Dafina Zeqiri & Mc Kresha

Album:Alpha-Noizy

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Songs of surrender – U2

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207 (Germanofono)

Album:Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd – Lana Del Rey (Fiandre) / Memento Mori- Depeche Mode(Vallonia)

Singoli:Summer really hurts- Alma

Album: Memento Mori- Depeche Mode

Singoli:Scared- Coyot X Alma (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Portals- Melania Martinez

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Timeless- Davido

Singoli: Mama Sc – Let 3 (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus(internazionali)

Album: Warszawa 81- Električni Orgazam(nazionali)/Songs of Surrender – U2 ( internazionali)

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:EV1GT&ALT1D- D1MA

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Timeless- Davido

Singoli:Maailman Ympäri-Costi

Album:Vastustamaton-Ghettomasa

Singoli:Coeur de Ice – Zola

Album: Diamant du bled – Zola

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album:Memento Mori- Depeche Mode

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Songs of surrender – U2

Singoli:Neoi sto nosokomeio- Dani Gambino, Wang, Dj The Boy(nazionali)/ Habibi-Fy ft Ricky Rich (internazionali)

Album:Illimatic- Nas

Singoli: Miracle- Calvin Harris & Ellie Goulding

Album: Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd – Lana Del Rey

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli:Unicorn- Noa Kirel (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:2023- Eyal Golan

Singoli: Cenere- Lazza

Album: Memento Mori- Depeche Mode

Singoli: Players- Coi Leray

Album:Celine- The Limba

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Samagon De Casă- Magnat & Feoctist

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd – Lana Del Rey

Singoli: Dance (Our own party)- The Busker (nazionali) / Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:This is Aidan- Aidan

Singoli: Zari- TONI, Andro, ELMAN & MONA

Album:Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd

Singoli: Klikk- Undergrunn

Album: Endless summer vacation- Miley Cyrus

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd – Lana Del Rey

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Zlote przeboje- Kabe & Miszel

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Endless summer vacation- Miley Cyrus

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip-Calin & Viktor Sheen

Singoli: Ai fost – Alina Eremia ft Mario Fresh (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Stefan III – Oscar

Singoli:Back to you – Lost Frequencies, Ellehy Duhè, X Ambassador

Album:Face-Jimin

Radio:Il bene nel male- Madame

Singoli: Drif – Breskvica & Teodora (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd- Lana Del Rey

Singoli:Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Separ & Jerry Lee & P T K -Sunset

Singoli: Res je čudno – Neisha & Hamo (nazionali) /Heaven- Niall Horan (internazionali)

Album:Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd- Lana Del Rey

Singoli: TQG – Karol G, Shakira

Album: 3mend2 kbrn- Eladio Carrion

Singoli:Lilla B – Hov 1

Album: Memento Mori- Depeche Mode

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Songs of surrender – U2

Singoli:Sen Yoken- Hande Unsal

Album:Face-Jimin

Singoli:Fortress Bakhmut – Antytyla

Album: Made in U – Lododa

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Mocskos élet- SEX ACTION

