“Love Maria”, il grande ritorno di Crazy Loop (ex O-Zone)

Ritroviamo un artista che qui abbiamo seguito a lungo ma che poi si è gradualmente allontanato dal mainstream anche nel suo Paese di origine, ovvero la Moldavia. Ora Dan Balan, in arte Crazy Loop torna prepotentemente con “Love Maria”, un brano dal sapore anni 80 che lo rilancia, accompagnato da un video girato a Kyiv oltre un anno e mezzo fa, prima dello scoppio della guerra.

Per coloro a cui il nome di Dan Balan non dicesse nulla, forse può essere d’aiuto una canzone, ovvero “Dragostea din tei”: la hit in lingua rumena, che arrivò da noi nel 2004 nella cover che ne fece Haiducii, era originariamente degli O-Zone, la band moldava di cui appunto Dan Balan era il leader.

Dopo due successi internazionali, “Mm-Ma” e “Chica bomb”, risalenti rispettivamente al 2007 e 2009, non ha più avuto grandi riscontri, pur continuando ad essere una presenza fissa nell’airplay di lingua rumena, alternando l’inglese al russo. Ora torna con questo brano, per provare a riconquistare il mainstream almeno nell’Est Europa.

