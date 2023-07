“M.I.A”, Emma Muscat torna in versione EDM con Benny Benassi

Torna in grande spolvero e sempre bellissima Emma Muscat. La cantante maltese è in questi giorni in alta rotazione anche nelle radio italiane con “M.I.A”, un brano dance che la vede mettere la voce sui beats di Benny Benassi, una delle eccellenze italiane della EDM nel mondo.

Fra l’altro i due si sono incrociati sul palco dell‘Eurovision Song Contest 2022 a Torino, lei in gara per Malta con “I am what I am”, nella seconda semifinale (dove però è stata eliminata), lui protagonista di uno strepitoso interval act nella prima semifinale insieme a Dardust, Sophie Scott e la direttrice d’orchestra Sylvia Catasta. Chissà che questa collaborazione non sia nata anche un po’ li.

Di sicuro, è passata dai social visto che Benassi ha deciso di fare una versione da club di questo pezzo – campionando “La La La” di Naughty Boy e Sam Smith – ascoltando una prima versione che Emma Muscat aveva lanciato sul suo TikTok. Il brano per ora esce solo in singolo.

