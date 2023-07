“Holding on” è la hit per l’estate di Leony

Mentre è ancora in classifica con “Remedy“, la canzone che l’ha lanciata dopo la cover di “Dragostea din tei”, Leonie Burger, in arte Leony va alla conquista dell’estate con una nuova hit a tutta dance, dal titolo “Holding on”, in questi giorni in alta rotazione nelle radio tedesche e di tutta Europa ed è numero 2 delle charts tedesche.

Il brano segue una scia dance pop di grande successo già intrapresa anche con “Somewhere in between” e adesso, con questo singolo che sta decollando anche sul piano dell’airplay, si sta confermando. Pluripremiata, l’artista ha appena inciso anche il primo album di cui appunto “Somewhere in between” è la title track.

Leony aveva debuttato nel 2014 grazie al talent show Rising Star, trasmesso su RTL, come componente della band Unknown Passenger. L’esordio da solista risale invece al 2016. Ma è negli ultimi due anni che è salita nel mainstream, venendo anche premiata come esordiente dell’anno. Adesso si appresta a passare dall’altra parte, visto che sarà uno dei giudici di Deutschland Sucht den Superstar, la franchigia tedesca di Pop Idol, di enorme successo in Germania.

