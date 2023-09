Top of the charts: Doja Cat e Olivia Rodrigo conquistano l’Europa

Il nuovo album di Olivia Rodrigo ed il nuovo singolo di Doja Cat dominano le charts



SINGOLI: Flaka- Geasy & Dafina Zeqiri

ALBUM: 1 Goat Për Ty- Ledri Vula



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI:Mädchen auf dem Pferd- Luca, Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian

ALBUM: Schwarzes Herz- AYLIVA



SINGOLI:Bones- Imagine Dragons

ALBUM: Evolve- Imagine Dragons



SINGOLI Fiandre:Erop of eronder-Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Dance the night – Dua Lipa

RADIO Germanofona: Trustfall- Pink

ALBUM Fiandre: Hellmut Lotti Goes Metal – Live At Graspop Metal Meeting 2023- Helmut Lott

ALBUM Vallonia: 2Bis- Florent Pagny



SINGOLI:React- Switch disco ft Ella Henderson

ALBUM:Layover – V



SINGOLI:Dance the night – Dua Lipa

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Paint the town red- Doja Cat

ALBUM: President of Sexico- Stein 27



SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI nazionali:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM nazionali: Bolero-Haustor

ALBUM internazionali: Speak Now: Taylor’s Version- Taylor Swift



SINGOLI: Tak for sids – Gobs

ALBUM: Nar sjaelen kaster op- Tobias Rahim



SINGOLI:Makeba – Jain

ALBUM: Guts- Olivia Rodrigo



SINGOLI:Kertoimia Vastaan- Jami Faltin

ALBUM:Kertoimia Vastaan- Jami Faltin



SINGOLI: Meridian- Dave & Tiakola

ALBUM: Ni- Ninho



SINGOLI: 9 bis 9- SIRA, Badchieff & BAUSA

ALBUM: Ein herz fur bitches – Katja Krasavice



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Back to the water below – Royal Blood

SINGOLI nazionali: No sleep -Trannos, Light

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Mesa Sti Nihta Ton Allon- Trypes



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Unreal Unheart – Hozier



SINGOLI:Skina- Patri!k & Luigi

ALBUM: Vogguvisur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Esh – Italy Levy

SINGOLI internazionali: Flowers- Miley Cyrus

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: La divina commedia-Tedua



SINGOLI: Cruel summer- Taylor Swift

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Dance the night- Dua Lipa

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI nazionali: Pupa-Aidan

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Badebussen – DJ MøMø feat. Kjartan Lauritzen

ALBUM: Utopia-Travis Scott



SINGOLI:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Barbie The Album- Colonna Sonora Originale



SINGOLI: Italodisco- The Kolors

ALBUM:Lata Dwudzieste-Dawid Podsiadło



SINGOLI: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

ALBUM: ISTJ – The 3rd Album- NCT Dream



SINGOLI nazionali:Opriti planeta- Puya ft Iraida

SINGOLI internazionali: TQG – Karol G ft Shakira

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Don’t think twice- Rita Ora

ALBUM: Layover – V



RADIO: Dance all night- Dua Lipa



SINGOLI nazionali: Dam dam dam- Aleksandra Prijovic

SINGOLI internazionali: Substitution- Purple disco machine & Kungs

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali:Požvižgam se na vse – Anja Strajnar

SINGOLI internazionali: Looking for love – The 1975

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI:Columbia- Quevedo

ALBUM:Estrella- Mora



SINGOLI:Prada- Cassö, Rayn & D Block Europe

ALBUM:Somna med Humlan Djodjj – Humlan Djodjj



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Addicted To Color- Seraina Telli



SINGOLI:Diva Yorgun – Melike Sahin

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI:Hey – Volodimir Dantes

ALBUM:Zorjepad- Max Barksih



SINGOLI: Ceremonia- Azariah & DESH

ALBUM: Tripq- Azariah & DESH

