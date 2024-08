Floyymenor e Chris MJ primi cileni nelle nostre charts: le 14+1 migliori hit latinoamericane in Italia

In queste settimane è arrivata nella chart italiana “Gata Only”, la canzone del dj e producer cileno diciottenne Floyymenor e del suo connazionale Chris Mj. Un brano discutibile, ma che comunque segna un record, quello dei primi cileni in classifica (gli Inti Illimani non arrivarono in classifica pur restando molto popolari soprattutto nella sinistra). Si allunga dunque la lista degli artisti latinoamericani arrivati nella chart italiana: ecco un piccolo campionario.

1- Marie Claire D’Ubaldo- The rhytm is magic (Argentina, 1993)

Pubblicato originariamente solo in spagnolo per l’Album “Alma del barrio”, raggiunge il successo internazionale con la versione biligue, che accompagna l’album omonimo. Numero 1 nelle charts italiane, tre anni dopo è di nuovo popolare grazie al film Il Ciclone, di cui è parte della colonna sonora nella scena più iconica.

2- Juanes – La camisa negra (Colombia, 2005)

Primo grande successo internazionale di Juanes, in Italia è prima in classifica e disco d’oro, ma ha un vasto successo in tutta Europa e naturalmente nel mondo latino di lingua spagnola, Stati Uniti compresi dove è altrettanto disco d’oro (ma con 500.000 copie contro le 50.000 italiane)

3- La Mosca Tsè Tsè- Para no verte mas (Argentina, 1999)

Per la serie “One hit wonders”, a fine secolo scorso compare all’improvviso nelle radio italiane un travolgente pezzo ska di un gruppo argentino già attivo da diversi anni in Sudamerica. Numero 4 nelle charts italiane, resterà però l’unica vera incursione internazionale.

4- Elli Medeiros – A bailar Calypso (Uruguay, 1986)

Carriera singolare quella della franco-uruguyana Elli Medeiros, che in Italia è famosa praticamente per questa sola hit in spagnolo che prese parte al Festivalbar mentre in Francia è protagonista consolidata per un decennio nel duo Elli & Jacno e di fatto contribuendo a lanciare Lio, per la quale produce la celebre Amoureux Solitaires.

5- Marcela Morelo- Para toda la vida (Argentina 2001)

Marcela Morelo è un nome di primissimo livello in tutto il Sudamerica, con una lista di certificazioni e premi lunghissima. Per i suoi 40 anni si regalò una incursione nel mercato europeo. Missione compiuta perchè “Para toda la vita” che partecipa anche al Festivalbar è un successo radiofonico anche da noi. Ma non avrà un seguito, almeno nel vecchio continente.

6- J Balvin (ft. Willy William)- Mi gente (Colombia, 2017)

Spiegare qui chi è J Balvin è riduttivo. Basti dire che in questo momento è il nome più famoso e premiato dell’urban e del reggaeton di tutto il Sudamerica, dominatore assoluto delle classifiche dell’intera America Latina e anche in Spagna. Il genere è divisivo, ma era necessario citarlo qui con la sua cosa migliore, uscita insieme al francese Willy William, 250.000 copie e 4 dischi di platino da noi.

7- Bizzarrap (ft. Quevedo) – BZRP Music Session #52 (Argentina, 2022)

Canzone senza un vero titolo, prodotta durante le celebri sessioni musicali del produttore argentino Bizarrap, che per questo episodio ha voluto il rapper spagnolo Quevedo. Una delle poche cose che personalmente mi fanno digerire anche la trap e l’eccesso di autotune. L’operazione funziona, il brano ha vinto due dischi di platino anche da noi.

8- Hoy- Gloria Estefan (Cuba/Usa, 2003)

Scritta dal peruviano Gian Marco Zignago, nome pesante del pop spagnolo, è forse – mi sbilancio -fra le cinque o sei hit latinoamericane più belle di sempre. Gloria Estefan, nata negli Usa da genitori rifugiati cubani, non ha alcun bisogno di presentazione. Brano del 2003, disco di platino anche da noi.

9- Salomè- Chayanne (Porto Rico, 1999)

Sempre per la serie “One hit wonder”, quando questa hit compare all’improvviso nelle radio italiane, passando dal Festivalbar è il 1999 e Chayanne ha già tre milioni e mezzo di dischi venduti in tutta l’America Latina. Andrà fortissimo anche da noi, ma solo con questo brano.

10- Julieta Venegas – Me voy (Messico, 2006)

Julieta Venegas è una che fa sold out in tutta l’America Latina da circa 30 anni e quando nel 2006 fa incursione in Europa, è all’apice della carriera. L’album “Limon y sal”, che comprende questo brano è una perla di rara bellezza e sbanca le charts, Numero 1 per questo singolo.

10- Julieta Venegas – Limon y Sal (Messico, 2006)

Seguendo il ragionamento fatto sopra, la cantante messicana è l’unica che qui merita una doppietta. Perchè la title track dell’album è una delle cose migliori sentite nelle radio italiane negli ultimi trent’anni. Numero 1, album disco d’oro.

11 Paulina Rubio- Lo harè por ti (2000)

Singolo che segna il debutto internazionale della cantante messicana e soprattutto ne fa conoscere la sensualità esplosiva. Qui siamo davvero a quello che si può definire pienissimo pop. Il brano è ai vertici dell’airplay radiofonico e Paulina Rubio si regala un giro nei programmi musicali italiani.

12 Shakira- Suerte (Whenever, Wherever) (Colombia, 2001)

Non si poteva fare una playlist latinoamericana senza la regina indiscussa e quindi eccola qui. Il problema è che le cose migliori di Shakira sono arrivate da noi quasi esclusivamente in inglese, al momento dell’uscita del primo album internazionale “Laundry Service”. Che però, per fortuna, nella versione uscita in Italia conteneva un secondo disco con tutte le versioni in spagnolo. E allora, ecco la versione originale di “Whenever wherever”

13 Ricky Martin- Maria (Porto Rico, 1995)

Allo stesso tempo, non potevamo non fare una playlist latina senza questo signore qui, che fra la fine degli anni 90 e metà degli anni 2000 ci ha fatto ballare parecchio. Numero 2 delle charts italiane, ma suonatissima dalle radio, 5 milioni di dischi venduti nel Mondo.

14 Karol G- Si antes te hubiera conocido (Colombia, 2024)

La hit del 2024,che sta arrivando con prepotenza ed arroganza delle radio italiane è quella a ritmo di merengue di Karol G, una delle artiste latinoamericane migliori sulla scena attuale. Non si può stare fermi col piede ascoltando la canzone: “Taca la musica, che Viene uno sciopon, devo ballare”, per dirla come Faletti-Suor Daliso al Drive In.

BONUS TRACK

Kaleidoscopio – Voce me apareceu (Brasile, 2004)

Nell’estate 2004 arriva in Europa, quindi anche in Italia un brano scritto due anni prima dai Kaleidoscopio. Il drum ‘n’ bass, genere poco suonato dalle nostre radio, mescolato con i ritmi sudamericani ha un successo immediato. Numero 12 nelle nostre classifiche. Bonus track perchè è l’unica canzone in portoghese in questa playlista

Mi piace: Mi piace Caricamento...