Top of the charts: non solo Olivia Rodrigo, sempre più Doja Cat

L’accoppiata statunitense domina le charts europee. Ma resiste anche Dua Lipa



SINGOLI: Flaka- Geasy & Dafina Zeqiri

ALBUM: The lounge EP- Buta



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Scarlet- Doja Cat



SINGOLI:Mädchen auf dem Pferd- Luca, Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian

ALBUM: Mädchen & Märchen- Die Draufgänger



SINGOLI:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Scarlet- Doja Cat



SINGOLI Fiandre:Erop of eronder-Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Dance the night – Dua Lipa

RADIO Germanofona: Trustfall- Pink

ALBUM Fiandre: Guts -Olivia Rodrigo

ALBUM Vallonia: ADC-Freeze Corleone



SINGOLI:React- Switch disco ft Ella Henderson

ALBUM: Expectation – The 2nd Mini Album- D.O.



SINGOLI:Dance the night – Dua Lipa

ALBUM: Scarlet- Doja Cat



SINGOLI: Paint the town red- Doja Cat

ALBUM: President of Sexico- Stein 27



SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Scarlet- Doja Cat



SINGOLI nazionali:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM nazionali: Džinovski-Hladno Pivo

ALBUM internazionali: Speak Now: Taylor’s Version- Taylor Swift



SINGOLI: I know-D1MA

ALBUM: Nu hvor vi er her – Lamin & Artigeardit



SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Scarlet- Doja Cat



SINGOLI:Taulut Hugo-Feat. Costi

ALBUM:Hupsis-Bee



SINGOLI: Pétit génie- Jungeli, Imen Es, Alonzo

ALBUM: A.M.O.U.R- Calogero



SINGOLI: 9 bis 9- SIRA, Badchieff & BAUSA

ALBUM: Phoenix-Twenty4Tim



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Greatest hit 2.0-Busted



SINGOLI nazionali: No sleep -Trannos, Light

SINGOLI internazionali: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Speak now Taylor’s Version- Taylor Swift



SINGOLI: Paint the won red – Doja Cat

ALBUM:Guts- Olivia Rodrigo



SINGOLI:Skina- Patri!k & Luigi

ALBUM:Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Ehud shalom-Yigal Basan

SINGOLI internazionali: I can’t stop loving you-Ray Charles

ALBUM:Guts- Olivia Rodrigo



SINGOLI:Syrup-Shiva

ALBUM: Invisibili- Il Tre



SINGOLI: Cruel summer- Taylor Swift

ALBUM: Midnights (The Til Dawn Edition)- Taylor Swift



SINGOLI: Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Dance the night- Dua Lipa

ALBUM:Telegaram2 – Werenoi



SINGOLI: My love- Leigh Anne ft Ayra Starr

ALBUM: ALPHA- Jelena Karleusa



SINGOLI nazionali: Strwaberry-Aidan

SINGOLI internazionali: Dance the night-Dua Lipa

ALBUM: Tension- Kylie Minogue



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Los demos-Skryptonite



SINGOLI: Badebussen – DJ MøMø feat. Kjartan Lauritzen

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI:Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Italodisco-The Kolors

ALBUM:<33-Mata



SINGOLI: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

ALBUM: ISTJ – The 3rd Album- NCT Dream



SINGOLI nazionali:Opriti planeta- Puya ft Iraida

SINGOLI internazionali: TQG – Karol G ft Shakira

ALBUM: Bun Venit Acasa- Mgk666



SINGOLI: The house is dead- Sergey Revtov

ALBUM: Los demos-Skryptonite



RADIO: Parafulmini- Ernia e Bresh, Fabri Fibra



SINGOLI nazionali: Oci Zelene-Henny

SINGOLI internazionali: Padam padam- Kylie Minogue

ALBUM: OMEGA- Jelena Karleusa



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali: Vse bom dal za tebe – Žan Serčič & Cubismo

SINGOLI internazionali: Angry – The Rolling Stones

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI:Reiko- Mora & Saiko

ALBUM:Estrella- Mora



SINGOLI:Farväl-Bolaget

ALBUM:En annang jag- Darin



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:ADC-Freeze Corleone



SINGOLI:Yalanci Balar- Selin

ALBUM: Scarlet-Doja Cat



SINGOLI:Hey-Volodimir Dantes

ALBUM:Made in U – Loboda



SINGOLI: Rampapapam-DESH, Azahriah, Young Fly feat. Lord Panamo

ALBUM: Kincugi- Dzsúdló

Mi piace: Mi piace Caricamento...