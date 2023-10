Sanremo Giovani: fra i 49 selezionati Kaze, Santi Francesi, Clara, Beatrice Quinta, Tancredi e Alex Wyse

Ufficiali i 49 nomi di Sanremo Giovani. Da questa lista usciranno 8 dei 12 artisti che si giocheranno 3 posti per il Festival di Sanremo 2024 nella serata dedicata ai Giovani in programma a dicembre. Gli altri 4 come sempre saranno selezionati da Area Sanremo.

Nomi noti nella lista, molti dei quali abbiamo visto qui. Su tutti Kaze, già spokeperson all’Eurovision 2023 per l’Italia, ma anche i Santi Francesi, già The Jab, vincitori di Musicultura 2022 e poi col nuovo nome di X Factor. Ma anche Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi e del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che noi avevamo intervistato.

Altri nomi di cui avevamo parlato sono Nahaze, anglo-italiana scuderia Caselli; Anna Cacopardo in arte Cara, già alcuni singoli di livello e una collaborazione con Fedez; Rakele, già vincitrice di Musicultura 2018.

Ma i più attenti avranno visto alcuni altri nomi usciti dai talent: i più noti sono Alex Wyse, Tancredi e Mameli da Amici e Beatrice Quinta, terza ad X Factor lo scorso anno, appena uscita col singolo “Manette” – di cui abbiamo parlato. Da X Factor arrivano anche Collettivo, Vale LP e Margherita Principi. Da Amici ecco anche Mose.

Poi ecco bnkr44 gruppo punk rock fiorentino visto quest’anno nella serata cover di Sanremo al fianco di Sethu. CLARA è invece Clara Soccini, lanciata dalla serie Mare Fuori, recentemente uscita con un singolo assieme a Mr.Rain (“Un milione di notti”), in estate in radio col singolo “Origami all’alba”. Grenbaud è invece un nome molto noto in rete: il suo singolo “Ballare” è conosciutissimo fra i giovanissimi

La Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis ora ascolterà gli artisti live. Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 in onda, in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 13 dicembre. A questi 8 artisti si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai.

La lista dei 49 selezionati

Alex Wyse- La mia canzone per te (A1 Entertainment Spa)

Assurditè – Bella Storia (Believe)

ASTERIA – Venere (Universal)

Beatrice Quinta – Alleluia (Sony)

bnkr44 – Effetti speciali (Puro Srl)

CALEYDO – PIATTAFORMA PERSONALE (Universal)

Cara- Giulia (Raydada s.r.l.)

CENERI – ULTIMA FESTA (Universal)

Chakra- Luna di Miele (Believe)

chiamamifaro – La Poesia (Sony)

ChiEdo – Autunno retrò (The Lab Music Factory APS)

CLARA -Boulevard (Warner)

COLLETTIVO- ALTALENA (Pulp Entertainment)

Commodo – Pioggia (Supernova Dischi)

Diego Lazzari – Lontana Dai Guai (Believe)

Erresolo- Pappagalli a Berlino (Sony)

Ethan – Vuoto (Carosello)

Extrasistoli – Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre (Altafonte)

Germo67 – Fastidio (Universal)

Grenbaud- Mama (Universal)

Greta – Greta (RISERVAROSSA SRL)

Guall – Pozzanghere di sale (Epicentro dischi)

Ilan -Stelle cadenti (Universal)

Jacopo Sol -COSE CHE NON SAI (Universal)

Jeson -Perdonare te (Sony)

Kaze- Figli della città (Universal)

La Base- Nessuno ci crede (Ondesonore Records)

Leon Faun -Anima (Universal)

Lor3n -Fiore D’inverno (Musica è)

Mameli -mai love (Universal)

Maracuja – Showman (Blue Mama Records)

MARGHERITA PRINCIPI- ho la testa che mi fa (Pulp Entertainment)

Marmo- Terra Mia (WOW Records)

MonnaElisa – Amore consumato (Joseba Label)

Mose- Ikigai (Sara) (TRIGGGER)

Nahaze -MAI CAPITA (Sugar)

Nashley -Quello che conta davvero (Believe)

NDG – PIOVE (HOKUTO EMPIRE)

Pheelow -Se mi ucciderà (ORANGLE S.R.L.)

Rakele -KILL BILL (Edizioni Curci)

Rizzo- Bonjour Adieu (Sony)

Santi Francesi – Occhi tristi (Sony)

Senza Cuore – Sole in inverno (Il Branco Publishing srl)

Simone Panetti- Polverina (Universal)

Speakeasy – George Best (Warner)

Tancredi -Perle (Universal)

Thoé -M’ama (Universal=

Tuma- Alieni (Altafonte Italy S.r.l.)

Vale LP – Stronza (Sugar)

