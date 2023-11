Top of the charts: comandano Taylor Swift, Iñigo Quintero e Kenya Grace

Fra i singoli protagonisti ancora Iñigo Quintero e Kenya Grace, fra gli album Taylor Swift è sempre ai vertici



SINGOLI: Pasha Nanën- Zuna & Dardy

ALBUM: Bingo-Meda



SINGOLI: Sponsor tvoih probljem- Guf & A.V.G

ALBUM: For all the Dogs- Drake



SINGOLI:Now and then- The Beatles

ALBUM:Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI:Parol- Aygün Kazımova

ALBUM: For all the Dogs- Drake



SINGOLI Fiandre:Eigen schuld- Metejoor

SINGOLI Vallonia: Si no estas – Iñigo Quintero

RADIO Germanofona:Angry – The Rolling Stones

ALBUM Fiandre: Magie-Camille

ALBUM Vallonia:À 2 à 3- Vianney



SINGOLI:Don’t think twice- Rita Ora

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:Strangers- Kenya Grace

ALBUM: For all the Dogs- Drake



SINGOLI: Dopamin- Viktor Sheen

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI:Greedy – Tate McRae

ALBUM: 1111-Toquel



SINGOLI nazionali:Ono nesto -Marko Škugor & Danijela Martinović

SINGOLI internazionali: Strangers – Kenya Grace

ALBUM nazionali: Razdor (Reizdanje)- Majke

ALBUM internazionali: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:555- Gilli &Kesi

ALBUM: Kiko club- Gilli



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM:POX VAWË 0.5- OG BUDA



SINGOLI:Taulut -Hugo Feat. Costi

ALBUM:Räppäri- ibe



SINGOLI: Petit Génie-Jungeli, Imen Es, Alonzo

ALBUM: Golden-Jung Kook



SINGOLI: Die sonne- Kontra K & Santos

ALBUM:Die hoffnung klaut mir niemand – Kontra K



SINGOLI: Lovin’on me – Jack Harlow

ALBUM:1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: OAED- Snik & Ivan Greko

SINGOLI internazionali: Greedy-Tate McRae

ALBUM: Hackney Diamond- The Rolling Stones



SINGOLI: Stick season – Noah Kahan

ALBUM:1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Skína-PATRI!K & LUIGI

ALBUM:Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI nazionali:- Am Ysrael Chai – Eyal Golan

SINGOLI internazionali: Si No Estás- Iñigo Quintero

ALBUM:For all the dogs – Drake



SINGOLI:Everyday – Takagi &Ketra ft Shiva, Anna, Geolier

ALBUM: CVLT – Salmo & Noyz Narcos



SINGOLI: Greedy – Tate McRae

ALBUM:POX VAWË 0.5- OG BUDA



SINGOLI: Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Golden- Jung Kook



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI: Houdini- Dua Lipa

ALBUM: 3211- Rasta



SINGOLI nazionali: Head & Mind – naBBoo & Aidan

SINGOLI internazionali:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI: Sponsor tvoih probljem- Guf & A.V.G

ALBUM: POX VAWË 0.5- OG BUDA



SINGOLI: Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM Egoland- Undergrunn



SINGOLI:De leven- Kevin ft S10

ALBUM: The Hackney diamonds – The Rolling Stones



SINGOLI:Nim Zajdzie Słońce- Smolasty & Doda

ALBUM: Golden- Jung Kook



SINGOLI:Carro-Barbara Bandeira

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Totul meu- Adi ft Holly Molly

SINGOLI internazionali:Love don’t let me go- Angelina Jordan

ALBUM: HANNIBAL LECTER- M.G.L.



SINGOLI: One with the wolves – Robin Schulz

ALBUM: POX VAWË 0.5- OG BUDA



RADIO: Ragazza sola-Annalisa



SINGOLI nazionali: CCokolada- Desingerica

SINGOLI internazionali: The feeling- Lost Frequencies

ALBUM: 3211- Rasta



SINGOLI:Pussy power – SIMILIVINLIFE ft Porsche Boy

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI nazionali: Anima – Lara Love & Sky

SINGOLI internazionali: TK421 – Lenny Kravitz

ALBUM:3211- Rasta



SINGOLI:Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM:Nadie sabe lo que va a pasar mañana- Bad Bunny



SINGOLI:Hjärta- B Baby

ALBUM:Somna Med Humlan Djojj- Humlan Djojj



SINGOLI: Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM: Proviant- Kunz



SINGOLI:Olumusum Leyla- Buray

ALBUM: Aşığım Hâlâ- Ebru Gündeş



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:POX VAWË 0.5- OG BUDA



SINGOLI:Rampampam- DESH, Azahriah, Young Fly feat. Lord Panamo

ALBUM: Égigérő- Kowalski meg a vega

