“These tears”: dopo Squid Game The Challenge, il ritorno di Anna Sahlene

Riecco sulla scena un nome che era un po’ sparito dai radar, forse anche perchè pure in patria non è esattamente nel mainstream. Parliamo di Anna Sahlene, la cantante svedese che nel 2002 si fece conoscere in Europa rappresentando l’Estonia all’Eurovision con il brano “Runaway” sul palco di Tallinn, chiudendo terza.

Dopo di quella partecipazione, l’abbiamo vista più volte al Melodifestivalen, il concorso svedese e lo scorso anno di nuovo all’Eesti Laul, il concorso estone, dove arrivò quarta. Con pochi successi discografici alle spalle, Sahlene ha comunque vissuto di live in giro per la Svezia ed il Nord Europa.Nel 2019 era ancora all’Eurovision come backing voice del britannico Micheal Rice nel suo brano “Bigger than us”.

Qualche appassionato più attento l’avrà riconosciuta nella serie Netflix Squid Game -The Challenge, dove era in gara col numero 142. Ora eccola con “These tears“, che segna il suo rientro dopo “Hungry” uscita l’anno scorso.

