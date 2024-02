Top of The Charts: Kanye West & Ty Dolla $ign balzano al comando

Il protagonista della settimana è il duo formato dagli statunitensi Kanye West & Ty Dolla $ign che si sono uniti per l’occasione: “Vultures 1” è il loro album, in testa quasi dovunque



SINGOLI:Lej- Don Xhoni & Dhurata Dora

ALBUM: 4You Ep-2Ton



SINGOLI: My Bad- Sirusho

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Unwritten- Natasha Bedingfield

ALBUM: Komet- Oliver Haidt



SINGOLI:Feeling Blue- Caleb Arredondo

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI Fiandre:Stick season- Noah Kahan

SINGOLI Vallonia: Lose control- Teddy Swims

RADIO Germanofona:Liebinsglied- Blings

ALBUM Fiandre: Per ongeluk-Pommelien Thijs

ALBUM Vallonia: Chambre 140-PLK



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: Kachjeli- Artik & Asti



SINGOLI:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: cool-Grey 256

ALBUM: Planeta Opic-Viktor Sheen



SINGOLI:Greedy-Tate McRae

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI nazionali:Slatke suze, gorka ljubav- Vatra

SINGOLI internazionali: Yes, and?- Ariana Grande

ALBUM nazionali: Totalno Drukčiji Od Drugih-Vještice

ALBUM internazionali: Follow The Blind Man- Jelusick



SINGOLI: Sent- Artigeardit & Lamin

ALBUM: Kiko club- Gilli



SINGOLI:Prada- Casso, Raye & D Block Europe

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Tunnista tuntiin –Ege Zulu, BEHM

ALBUM:Tunnista tuntiin –Ege Zulu, BEHM



SINGOLI: Peit génie – Jungeli

ALBUM: Freres ennemies- Zola & Koba Lad



SINGOLI: Zornig – Ski Aggu

ALBUM: 40 Jahre Onkelz- Live im Waldstadion- Bohse Onkelz



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Prelude to ecstasy- Last Dinner Party



SINGOLI nazionali:Allou- Toquel, Lila, Beyond

SINGOLI internazionali: redrum-21 Savage

ALBUM: Nirvana-Nirvana



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:SkKrumla-Iceguys

ALBUM:Vogguvisur -Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Yahalom- Lior Narkis ft Kyd

SINGOLI internazionali: Yes, and?- Ariana Grande

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: I p’me tu p’ te- Geolier

ALBUM: X2VR-Sfera Ebbasta



SINGOLI: Yes, and?- Ariana Grande

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Pasaka-Jessika Shy

ALBUM: Lukteik- Silvester Belt



SINGOLI:Si no estas – Inigo Quintero

ALBUM:Ad vitam aeternam- Booba



SINGOLI: Spicy Margherita- Jason Derulo & Michela Bublè

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI nazionali: Humans- Vikkstar & Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Yes, and? – Ariana Grande

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Crede-Ma Amore-Stefan Petrache

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Dj mØmØ presenterer: bukkene bruse pÅ badeland-Dj mØmØ



SINGOLI:Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Prelude to ecstasy- Last Dinner Party



SINGOLI:Houdini-Dua Lipa

ALBUM: Deathcore-Chivas



SINGOLI:Tata- Slow J

ALBUM: Afrofado- Slow J



SINGOLI nazionali: Paharul sus – Nicole Cherry ft Puya

SINGOLI internazionali: Water-Tyla

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Greedy-Tate McRae

ALBUM:NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



RADIO:Lil boo thing- Paul Russell



SINGOLI nazionali: Skakavacc- Desingerica

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Sunset – Separ, Jeey Lee & PTK

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali: Ideje boga – Hamo & Tribute 2 love

SINGOLI internazionali: Lose contol – Teddy Swims

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI Young Miko: Bzrp Music Session vol.58- Bizzarap, Young Miko

ALBUM: Operacion Triunfo 2023 Lo Mejor- Interpreti Vari



SINGOLI:Lean & Sprite-Owen & Asme

ALBUM:Tid & Tro-Viktor Leksell



SINGOLI: Beautiful thing – Benson Boone

ALBUM: Am Endi wird alles guet- L Loko / Drini



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign

SINGOLI:Strangers- Kenya Grace

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:No woman no cry – T. Danny ft Young Fly

ALBUM: Memento-Ahzariah

