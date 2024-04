Airplay e downloads: Dua Lipa è prima e seconda

Dua Lipa centra una incredibile doppietta nella classifice dei brani europei più suonati

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Lose control-Teddy Swims 🇺🇸

3.Training season- Dua Lipa 🇬🇧

4.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

5.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

6.Selfish-Justin Timberlake 🇺🇸

7.Strangers- Kenya Grace 🇬🇧

8.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

9.Yes, and? – Ariana Grande 🇺🇸

10.Alibi-Ella Henderson & Rudimental 🇬🇧

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Training season- Dua Lipa 🇬🇧

3.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

4.Strangers- Kenya Grace 🇬🇧

5.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

6.Alibi-Ella Henderson & Rudimental 🇬🇧

7.When we were young- David Guetta & Kim Petras 🇫🇷 🇩🇪

8.Is it love-Loreen 🇸🇪

9.Head down-Lost Frequencies ft Bastille 🇧🇪 🇬🇧

10.Never be lonely- Jax Jones & Zoe Wees 🇬🇧 🇩🇪

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1.Beautiful thing – Benson Boone 🇺🇸

2.Lose control- Teddy Swims 🇺🇸

3.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

4.Texas Hold’em- Beyoncé 🇺🇸

5.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧🇸

6.Carnival- ¥$,Kanye West, Ty Dolla $ign ft Rich The Kid 🇺🇸

7.We can’t be friends- Ariana Grande 🇺🇸

8.End of beginneing-Djo 🇺🇸

9.Overdrive- Ofenbach ft Noram Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

10.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Overdrive- Ofenbach ft Noram Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

3.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

4.Unwritten-Natasha Bedingfield 🇬🇧

5.Strangers- Kenya Grace 🇬🇧

6.Prada- Casso, Raye & D Block Europe 🇬🇧

7.Head down- Lost Frequencies & Bastille 🇬🇧 🇫🇷

8.Vois su ton chemin- Bennett 🇩🇪

9.Beat of your heart- Purple Disco Mach

