“Gárgulas”, l’hip hop crossover lusitano di João Maia Ferreira aka Benji Price

Oggi è noto col suo nome di battesimo ovvero João Maia Ferreira ma per molto tempo si è fatto chiamare Benji Price, come il celebre portiere della serie animata giapponeese. Il rapper e produer lusitano torna in questi giorni protagonista con “Gàrgulas“, il singolo che precede il suo quarto album, nel quale è presente Conan Osiris, il pittoresco cantautore che ha rappresentato il Portogallo all’Eurovision 2019 col brano “Telemoveis”.

Il singolo segna l’esordio di una nuova fase di Ferreira, che ha appunto abbandonato il nome d’arte – anche se su YouTube i lavori sono rinominati ed identificati ora col suo nome. L’ultimo lavoro, un lo-fi interamente sttumentale dal titolo “Baldio vol.1” lo trovate qui ed è bellissimo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...