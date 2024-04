1MNext 2024: ecco i 12 finalisti, tra loro anche i Velia e Didi

Si è conclusa la fase di votazioni della giuria e del pubblico del web per 1MNext 2024, il concorso che da anni affianca il Concertone del Primo Maggio di Roma, con la pubblicazione dell’elenco dei 12 finalisti.

Tra i 12 artisti che si giocheranno la possibilità di esibirsi al tradizionale evento romano, che quest’anno avrà luogo al Circo Massimo e non nella storica location di Piazza San Giovanni in Laterano, ne troviamo alcuni di cui abbiamo avuto modo di parlare più volte sulle pagine di Euromusica. Vediamo nel dettaglio l’elenco, in ordine alfabetico, dei finalisti del concorso:

ATARDE (Ancona)

(Ancona) Belly Button e il coro Onda (Roma)

(Roma) DIDI (Lendinara – RO)

(Lendinara – RO) Fra’Sorrentino (Marino – RM)

(Marino – RM) GIGLIO (Torino)

(Torino) La musica di FORTE (Copertino – LE)

(Copertino – LE) Macadamia (Roma)

(Roma) Margherita Principi (Fano – PU)

(Fano – PU) Moonari (Roma)

(Roma) Soloperisoci (Roma)

(Roma) Tigri Da Soggiorno (Roma)

(Roma) VELIA (Roma)

Come accennato nel precedente articolo, in cui abbiamo avuto modo di presentarvi a grandi linee i 150 preselezionati di questa edizione di 1MNext, alcuni di questi artisti hanno avuto un passaggio televisivo grazie ai talent: è il caso di Didi, che ha preso parte a X Factor nel 2022 con il nome d’arte di Joelle, arrivando poi ai live nella squadra di Rkomi, o delle Tigri da soggiorno. Anche Margherita Principi si è fatta conoscere grazie al talent Sky Original nel 2015, per poi passare nel 2019 da Musicultura.

Fa sicuramente piacere vedere il nome dei Velia, duo composto da Irene Cavallo e Matteo Giannaccini Gravante di cui abbiamo avuto modo di scrivere sulle pagine di questo sito a più riprese, che tra l’altro figurano anche tra i finalisti di Musicultura 2024.

Mi piace: Mi piace Caricamento...