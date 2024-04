“Strawberry dream”, l’ultrapop radiofonico della norvegese Dagny

Dagny Norvoll Sandvik è uno dei nomi emergenti del pop nordeuropeo. La cantautrice norvegese è in questi giorni in alta rotazione con “Strawberry dream”, il nuovo singolo che anticipa il secondo album “Elle”, in uscita entro questo 2024.

Attiva da ormai quasi tre lustri, i suoi maggiori successi risalgono però al periodo 2016-20 quando inanella complessivamente sette dischi di platino. La sua hit più fortunata è “Somebody” del 2020, che ne vince ben tre ed ha fatto da traino all’album d’esordio “Stranger/Lover”, numero 2 e doppio platino in Norvegia. Ma la sua popolarità internazionale arriva grazie alla rete quando viene a galla che una sua canzone, ovvero “Love You Like That” è stata usata da Katy perry come base per la sua hit “Never Really Over”.

La canzone è di fatto un riadattamento del brano di Dagny che in effetti compare a tutti gli effetti fra gli autori del brano.

Dopo una serie di live in giro per l’Europa, ora torna sulle scene con un pezzo molto forte e radiofonico, che ha il potenziale per fare benissimo in tutto il continente. Dove però- Regno Unito a parte – ancora non è ancora riuscita a farsi conoscere appieno.

