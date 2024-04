Airplay e downloads: primato per Kygo e Ava Max che campionano Shakira

Conquista la vetta “Whatever”, il nuovo del Dj norvegese Kygo con la voce di Ava Max che campiona (e anche qualcosa in più) “Whenever, Wherever” di Shakira

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

2.Lose control- Teddy Swims 🇺🇸

3.Training season- Dua Lipa 🇬🇧

4.Beautiful things – Benson Boone 🇺🇸

5.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

6.Alibi-Ella Henderson & Rudimental 🇬🇧

7.Selfish-Justin Timberlake 🇺🇸

8.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

9.Head down-Lost Frequencies ft Bastille 🇧🇪 🇬🇧

10.Never be lonely- Jax Jones & Zoe Wees 🇬🇧 🇩🇪

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

2.Training season- Dua Lipa 🇬🇧

3.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

4.Alibi-Ella Henderson & Rudimental 🇬🇧

5.Head down-Lost Frequencies ft Bastille 🇧🇪 🇬🇧

6.Never be lonely- Jax Jones & Zoe Wees 🇬🇧 🇩🇪

7.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

8.When we were young- David Guetta & Kim Petras 🇫🇷 🇩🇪

9.Is it love-Loreen 🇸🇪

10.Where you are – Nico Santos & Fast Boy 🇩🇪 🇺🇸

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1.Beautiful things – Benson Boone 🇺🇸

2.Lose control- Teddy Swims 🇺🇸

3.I like the way you kiss me- Artemas 🇬🇧 🇨🇾

4.Texas Hold’em- Beyoncé 🇺🇸

5.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

6.Stumblin’in- Cyril 🇺🇸

7.Training season – Dua Lipa 🇬🇧

8.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

9.End of beginneing-Djo 🇺🇸

10.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1.I like the way you kiss me- Artemas 🇬🇧 🇨🇾

2.Training season – Dua Lipa 🇬🇧

3.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

4.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

5.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

6.Too sweet- Hozier 🇮🇪

7.Unwritten – Natasha Bedingfield 🇬🇧

8.Prada- Casso, Raye & D Block Europe 🇬🇧

9.Vois su ton chemin- Bennett 🇩🇪

10.Un ragazzo, una ragazza- The Kolors 🇮🇹

Mi piace: Mi piace Caricamento...