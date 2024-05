Verso Eurovision 2024: le nostre pagelle ai preascolti della seconda semifinale

Domani si alza il sipario sull’Eurovision Song Contest 2024 in diretta dalla Malmö Arena. L’Italia potrà seguire lo show su Rai 2 (ore 20.45, commento Gabriele Corsi e Mara Maionchi), o in alternativa su San Marino RTV (dalle 21, commento Lia Fiorio e Gigi Restivo). Per chi preferisce la radio, la diretta è su Radio 2 (dalle 21, con Diletta Parlangeli e Matteo Osso), anche in visual sul 202 del DTT. Ecco come di consueto le pagelle per la seconda semifinale, che vedrà esibirsi anche i tre restanti dei 6 Paesi ammessi direttamente in finale, fra cui l’Italia, che sarà quindi anche chiamata a votare.

Seconda semifinale (giovedi 9 Maggio ore 21)

🇲🇹 Sarah Bonnici – Loop: La plastica made in Sweden ha vinto il concorso dell’isola di Malta con un brano che uscirebbe in semifinale al Melodifestivalen. Lei canta oggettivamente bene e si muove altrettanto con grazia, ma la canzone è una di quelle che usciranno dalle orecchie sei secondi dopo la sua conclusione. Per un gusto generale degli eurofan medi potrebbe persino strappare una qualificazione all’ultimo tuffo, ma personalmente non ho voglia di risentirla due volte. GENERICO.

Voto: 5

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴

🇦🇱 Besa-Titan: Sembra quasi incredibile a dirlo, ma il pezzo non vale quello dello scorso anno, che era una roba da “Castello delle cerimonie” ma oggettivamente cantato e coreografato da manuale. In più c’è il grave errore di averlo tradotto in inglese, forse con l’idea di strappare qualche consenso in più. In realtà secondo me scavandogli la fossa. IN SALITA

Voto: 4.5

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴

🇬🇷 Marina Satti- Zari: Sprizza Grecia da tutti i pori. Live si è vista quasi niente prima dell’Eurovision, in parte per un lutto che l’ha costretta a diradare gli impegni ma nelle poche uscite è sembrata oggettivamente fortissima, come nel video. Quattro milioni di streaming, due dischi di platino, sta salendo vertiginosamente nelle classifiche di gradimento, strizza l’occhio all’urban di Rosalia ma c’è dentro molto della produzione greca contemporanea. Forse non è ancora tempo di tornare in Grecia, ma se sul palco giocherà bene le sue carte farà gara di testa. UNDERDOG

Voto: 9

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴🔴🔴

🇨🇿 Aiko-Pedestal: Fra le prime canzoni ad aver staccato il biglietto per la Svezia, ha anche un’interprete che sin qui ha convinto molto. Non dovrebbe pagare le origini russe, lei è stata sin qui convincente, il brano cresce con gli ascolti, ma manca di quella spinta che servirebbe per spiccare il volo. La differenza potrebbe farla lo staging, sicuramente il live. SU O GIU’ DAL PIEDISTALLO

Voto: 7

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴

🇦🇹 Kaleen- We will rave: Il vero grande punto interrogativo di questa edizione. Pezzi come questi, a matrice dance, vanno cantati molto bene e lei non è una vocalist. Purtroppo nei live si è sentito (e in alcuni cantava persino in playback). Conterà ancora di più cantare bene perchè lei è una ballerina professionista e quindi dovrà abbinare le due cose. Detto questo, è un brano che potrebbe benissimo stare nella compilation di Dancemania Mix 1993. Old fashioned, forse troppo PUO’ ESSERE JOWST, MA ANCHE PIA MARIA (for Eurovision addicted only)

Voto: 6.5

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴

Saba- Sand: La Danimarca continua nella politica di autolesionismo musicale che dal 2014 caratterizza il suo Eurovision. Ha una scena vastissima, varia ed interessante ma ogni anno il Dansk Melodi Grand Prix è vinto dall’ennesimo brano generico, di nessun futuro nel concorso e nemmeno fuori. Un peccato perchè lei è brava, canta bene. ACQUA CORRENTE

Voto: 5.5

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴

🇦🇲 Ladaniva-Jako: Non è la miglior produzione del duo armeno, ma personalmente adoro la commistione che fanno fra le sonorità francesi e quelle caucasiche, oltre all’utilizzo della lingua nazionale. La presenza di un ritornello trascinante ed ossessivo aiuterà moltissimo e in più sono anche fortunatissimi perchè si trovano nella semifinale con le due maggiori comunità armene (Francia, che è peraltro è anche la loro terra, per metà) e Grecia. Personalmente è un brano che mi mette allegria ad ogni ascolto.TI PIACE VINCERE FACILE

Voto: 7.5

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴🔴🔴

Dons- Hollow: Lui è molto bravo, fra le voci maschili meglio modulate di questa edizione, ma del resto è sulla scena da un decennio con successo. Il brano però non è facile e nemmeno immediato. Non ha grandi amici in questa semifinale, ma ha un buon posizionamento. Potrebbe farcela sul filo, sarebbe una qualificazione fuori pronostico ma meritata. La differenza la farà il live sul palco svedese. RAFFINATO

Voto: 6.5

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴

Megara- 11:11: Come sapete se ci leggete, solitamente non esprimo giudizi su San Marino per l’amicizia ed il coinvolgimento che ho con la delegazione, ma stavolta voglio farlo. Il brano cresce ad ogni ascolto e loro in questi live in giro per l’Europa sono sembrati fra i più centrati. Perfetti vocalmente, grande interazione col pubblico. La miglior proposta di San Marino per distacco. Meritano l’ingresso in finale e in questa semifinale non solo vota la Spagna, ma canta anche prima di loro (probabilmente male). Quindi attenzione a darli per spacciati. UNDERDOG/2

Voto: 8

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴

🇬🇪 Nutsa- Firefighter: Performer di razza al servizio dell’ennesimo pezzo generico, non a caso firmato da uno dei nomi classici del circuito eurovisivo. L’esperienza negli Usa dell’artista si vede tutta nella sua capacità di mangiarsi il palco, ma il brano non ha davvero nulla che resti in testa. SCALATRICE

Voto: 6

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴

🇧🇪 Mustii- Before the party is over: Sin dall’inizio è uno dei nomi in testa alle classifiche dei bookmakers. Meritatamente perchè il pezzo è uno dei più contemporanei e radiofonici in circolazione e lui, da attore forgiato da anni di palchi di musical, tiene la scena da artista consumato, oltre a cantare bene. Funziona tutto al meglio e se sarà così anche live, potrebbe persino correre per la vittoria. Portare l’Eurovision a Bruxelles, in questi tempi grami per l’Europa, sarebbe un segnale. RAMPANTE

Voto: 8.5

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴🔴🔴

5Miinust & Puuluup- (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: La prima volta che si ascolta uno pensa “ma che roba è”. Poi però quando finisce si preme ancora play e poi di nuovo. Entra in testa in due secondi, nonostante la lingua e si batte il tempo col piede Casino organizzato in salsa estone. La messa in scena è come quella de video, potrebbero anche essere una grossa sorpresa per tutti. Oppure fallire miseramente TRAVOLGENTI

Voto: 8

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴

Eden Golan- Hurricane:In condizioni normali questo brano concorrerebbe per vincere, soprattutto se lo canterà come su disco. Purtroppo dovrà fare i conti con l’ondata antisemita e vivrà probabilmente il suo Eurovision chiusa in albergo quando non dovrà partecipare agli eventi ufficiali e ovviamente sarà guardata a vista. Mi sbilancio e dico che nonostante tutto sarà ai piani alti. Al televoto potrà raccogliere molto dalle comunità ebraiche in giro per l’Europa, ma anche niente o quasi in qualche Paese meno amico. Le giurie penso che invece non si faranno condizionare. Almeno spero. INGIUSTAMENTE DANNEGGIATA

Voto: 9

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴🔴🔴

Gåte- Ulveham: Qui è solo questione di gusti e cioè se piace questo genere ispirato dai suoni e dalle storie della mitologia nordica. Perchè sul fatto che siano bravi e sia tutto fatto a modo non c’è dubbio. Non so quanto possa gradire l’ascoltatore medio. Personalmente insomma. Semifinale tosta e senza grossi amici a parte i danesi, sarà durissima. EPICI

Voto: 6

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴

Joost Klein- Europapa: Di tutti i brani EDM dell’edizione questo è forse il più contemporaneo e sicuramente quello con un futuro fuori dal concorso, nonostante la lingua olandese. Prodotto per i puristi del genere, ma funziona tutto molto bene. Farà gara di testa, senza discussioni, anche perchè lui ha già una notorietà importante in tutto il Nord Europa. LETS’ DANCE

Voto: 7.5

Possibilità di qualificazione: 🔴🔴🔴🔴🔴

Paesi già finalisti che si esibiscono

Slimane- Mon Amour: Il più big di tutti non viene certo a fare tappezzeria e infatti il pezzo è intenso e forte come da tradizione di Slimane e lui sin qui si è giocato molto bene le sue carte, anche in termini di interazione col pubblico. La Francia ha voglia di riportare l’Eurovision in patria e si gioca tutto. La parte acappella impreziosisce una versione piano e voce. Favorito numero 1 per la vittoria, non dovrebbe comunque mancare un piazzamento nei primi tre. Una sua vittoria farebbe bene al concorso, vista la popolarità. E secondo me possiamo cominciare a guardare gli alberghi attorno Parigi. COINVOLGENTE

Voto: 9

Possibilità di vittoria: 🔴🔴🔴🔴🔴

Nebulossa-Zorra: Se prevalesse in me l’amante della musica spagnola e delle sonorità anni 80 potrei qui scrivere che il brano è da top 10. Ma all’Eurovision, dove si canta su base e senza autotune, se sei stonato si sente. Purtroppo Maria Bas canta malissimo (nei live a tratti disastrosa) uno dei tre pezzi migliori in concorso. Le giurie in finale non avranno pietà. Può salvarsi dal fondo classifica solo con un televoto da primissimi posti, cosa che è comunque possibile perchè il brano è una clamorosa fanwank. BLANKA VIBES

Voto: 8.5 (al brano, 2 a Maria Bas)

Possibilità di vittoria: 🔴

Angelina Mango- La noia: Dovremmo anche star qui a commentare? Solo tifo. Non succede, ma se succede… Ops we did it again! FORZA ANGELINA

Possibilità di vittoria: INCROCIAMO LE DITA

