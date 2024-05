Verso Eurovision 2024: le nostre pagelle ai preascolti della prima semifinale

Domani si alza il sipario sull’Eurovision Song Contest 2024 in diretta dalla Malmö Arena. L’Italia potrà seguire lo show su Rai 2 (ore 20.45, commento Gabriele Corsi e Mara Maionchi), o in alternativa su San Marino RTV (dalle 21, commento Lia Fiorio e Gigi Restivo). Per chi preferisce la radio, la diretta è su Radio 2 (dalle 21, con Diletta Parlangeli e Matteo Osso), anche in visual sul 202 del DTT. Ecco come di consueto le pagelle per la prima semifinale, che vedrà esibirsi anche tre dei 6 Paesi ammessi direttamente in finale. L’Italia stasera non vota, lo farà giovedì.

Prima semifinale (martedì 7 Maggio ore 21)

🇨🇾 Silia Kapsis- Liar: La premiata ditta Kontopoulos ha consegnato alla giovanissima interprete australiana l’ennesimo brano che una volta uscito dalla bolla eurovisiva non avrà alcun tipo di futuro. Un pezzo generico, che lei canta anche bene – nonostante i 17 anni non è affatto una esordiente – ma che è davvero troppo poco per lasciare il segno. ARIDATECE ELENI FOUREIRA Voto: 5.

Possibilità di qualificazione 🔴

🇷🇸 Teya Dora- Ramonda: Il pezzo è molto complesso e difficile, c’è oggettivamente qualità e si sente. Manca però di una certa immediatezza che di solito i pezzi slavi hanno. Tuttavia le sorelle slave, per l’appunto, gareggiano tutte in questa semifinale. Potrebbe essere sufficiente per passare il turno, se la canta bene. RAFFINATA.

Voto: 6.5.

Possibilità di qualificazione 🔴🔴🔴

🇱🇹 Silvester Belt- Luktelk: Primo di una serie di pezzi in questa edizione fortemente influenzati da “Cha Cha Cha” dello scorso anno, non si può dire che Jessika Shy, autrice del brano, abbia dato all’artista una delle sue migliori produzioni. Di tutti i brani “da pogare” che sono in gara quest’anno, è nettamente il peggiore. Corsa in salita. VILNIUS PUO’ ATTENDERE.

Voto: 5.

Possibilità di qualificazione 🔴🔴

.🇮🇪 Bambie Thug- Doomsday Blue: Qui va un po’ a gusti, perchè il genere è complicato per l’Eurovision. Personalmente apprezzo (tranne le urla finali), ma ho qualche dubbio che il televoto generalista possa esserne catturato. Inoltre è tutto troppo tetro. RISCHIATUTTO Voto: 6.6.

Possibilità di qualificazione 🔴🔴

🇺🇦 Alyona Alyona & Jerry Heil- Teresa & Maria: Un brano del 2024 all’Eurovision 2024. La commistione dei generi conferma la bontà della scena musicale ucraina. Sono brave, hanno esperienza e sono affiatate. Meno cantabile, ma la qualità si percepisce tutta. Faranno senz’altro gara di testa ma per meriti propri, non per l’effetto-guerra, che è svanito. TALENTI

Voto: 8

Possibilità di qualificazione 🔴🔴🔴🔴🔴

🇵🇱 Luna- TheTower: Attenzione a questo pezzo, perchè sta viaggiando molto più sottotraccia di quello che sembri. Non è tenuto in considerazione quasi da nessuno- il paragone è con Blanka dello scorso anno – ma lei nei live si è dimostrata molto brava e il ritornello si infila nelle orecchie in tre secondi. Cresce ad ogni ascolto, non mi stupirei di vederla nelle prime 10 posizioni la sera della finale. SCACCO MATTO.

Voto: 7.5

Possibilità di qualificazione 🔴🔴🔴🔴

🇭🇷 Baby Lasagna- Rim Tim Tagi Dim: Non capisco l’hype attorno a questo pezzo. Fa sicuramente ballare, ma l’influenza del brano finlandese dello scorso anno è evidente. Il televoto gli regalerà una qualificazione agile ma credo che le giurie si concentreranno su altro, soprattutto se canterà male come ha sin qui fatto in tutti i live. Zagabria è pronta, ma penso che dovrà aspettare. INTORNO AL RITORNELLO NIENTE

Voto: 6

Possibilità di qualificazione 🔴🔴🔴🔴🔴

🇮🇸 Hera Bjork- Scared of Heights: Povera Hera Bjork: ha un pezzo che suonerebbe vecchio all’Eurovision di 25 anni fa (che però canta benissimo), è stata scaricata dalla sua autrice e la parte filo palestinese degli eurofan la sta massacrando. La sua colpa? Avere vinto, invece del favorito, il palestinese Bashar Murad. Non proprio il clima ideale. Partiva già molto in retroguardia, con questo contesto è probabilmente la candidata all’ultimo posto. COLPITA E AFFONDATA

Voto: 5

Possibilità di qualificazione 🔴 (forse anche zero)

🇸🇮 Raiven- Veronika: Altro pezzo complesso e non immediatissimo, Raiven si gioca molto perchè è stata scelta internamente dalla tv. Nei live è andata bene, dona al brano già giusta forza, l’arrangiamento è sufficientemente intenso. Potrebbe bastare. RISCHIATUTTO/2

Voto: 7.

Possibilità di qualificazione 🔴🔴🔴

🇫🇮 Windows95 Man- No Rules: Il brano lo canta quasi per intero Henri Pispanen, pertanto dipenderà da come lo farà sul palco. Casino dichiarato e nemmeno troppo organizzato, però nel complesso il pacchetto convince e sin qui lui è stato bravo. Nessuna chance di ripetere l’exploit dell’anno scorso (le giurie saranno meno clementi) ma si poga a sufficienza per una qualificazione senza troppi patemi. E potrebbe anche essere l’unica nordica in finale con la Svezia. COPYCAT.

Voto: 7.

Possibilità di qualificazione 🔴🔴🔴🔴

🇲🇩 Natalia Barbu- In the middle: Sarà un’annata durissima per la Moldavia, privata della Romania, con i paesi a più alta densità moldava tutti nell’altra semifinale e in gara con un brano nel quale probabilmente non crede nemmeno la tv stessa. Sola sul palco, Natalia Barbu è costretta a mostrare le tette per attirare l’attenzione. Non sarà sufficiente. Si gioca il fondo classifica con l’Islanda. GRIGIO.

Voto: 5.5.

Possibilità di qualificazione 🔴

🇦🇿 Fahree ft Ilkin Dovlatov- Özünlə apar: A Baku devono aver finito il denaro. Da quando non vanno più al supermarket svedese hanno grosse difficoltà. Le entries sono scese di livello e questa non fa eccezione, anche se l’inserimento del mugham – il canto popolare azero – e della lingua nazionale lo arricchiscono. In una semifinale debole potrebbe farcela. COMPITINO

Voto: 6

Possibilità di qualificazione 🔴🔴🔴

🇦🇺 Electric Fields- One Milkali (One blood): Anche qui, come per altri, è una B-side delle loro produzione, ma non c’è dubbio che il pacchetto, corredato anche del tocco esotico della lingua aborigena funzioni, anche perchè è tutto molto ben cantato. Ci si attende una prova di livello da due come loro, cosa che potrebbe anche aumentare le chances di qualificazione e far salire il piazzamento. GARANZIA

Voto: 7.5

Possibilità di qualificazione 🔴🔴🔴🔴

🇵🇹 Iolanda- Grito: Se il pubblico televotante non si farà catturare dall’eccesso di fanwank, questo brano di grande qualità ma non esattamente facilissimo dovrebbe strappare la qualificazione che merita. In realtà sarà forse più in salita del previsto e servirà una prova vocale muscolare per compensare lo slancio che manca. Nessuna possibilità di fare gara di testa, ma non vedere questo brano in finale sarebbe oggettivamente un delitto.

Voto: 7.5

Possibilità di qualificazione 🔴🔴🔴

🇱🇺 Tali-Fighter: L’unica variabile che può toglierle la finale è il fatto che sia israeliana. Vedremo quanto conterà la bandiera differente. Per il resto il brano ha tutto per funzionare dentro al concorso e marcare la prima finale del Lussemburgo al rientro dopo 31 anni.Ultrapop eurovisivo e radiofonico, anche ben cantato. Per noi italiani poi sarebbe eventualmente il brano da votare in finale, visto che l’ha scritto Dardust. TI PIACE VINCERE FACILE.

Voto: 8

Possibilità di qualificazione 🔴🔴🔴🔴

Paesi già finalisti che si esibiranno

🇬🇧 Olly Alexander -Dizzy: Il brano più attuale e radiofonico in gara, senza ombra di dubbio. Pezzo che andrà in alta rotazione in tutta Europa dopo l’Eurovision, anche per via della popolarità dell’interprete. Il grande dilemma è come la canterà live L’esempio di Mae Muller dello scorso anno deve restare bene stampato in testa e a giudicare dalle prove, l’ostacolo pare aggirato bene. Escluso che si torni subito nel Regno Unito, può andare in top 10, ma anche franare miseramente. ROULETTE

Voto: 9

Possibilità di vittoria 🔴



🇩🇪 Isaak- Always on the run: La Germania ha richiamato per l’anno prossimo il talent scout Stefan Raab perchè da quando se n’è andato, sono ripiombati nel fondo classifica. E purtroppo, sono destinati a continuare la serie. A parziale sua discolpa- canta bene – c’è da dire che nessuno degli altri brani della finale avrebbe avuto la minima chance, quindi a occhio va rivisto il processo di selezione. Si ascolta con piacere, ma nulla più AFFANNO

Voto: 6.5

Possibilità di vittoria 🔴

🇸🇪 Marcus & Martinus-Unforgettable: La giusta punizione per aver fatto vincere il Melodifestivalen a questa roba da autoscontro – per giunta cantata da norvegesi – nell’anno in cui il Paese ospita è un piazzamento in basso a destra nella finale. Non c’è altro da dire. TO FORGET IT

Voto: 3

Possibilità di vittoria 🔴

Mi piace: Mi piace Caricamento...