Eurovision 2024: i qualificati della seconda semifinale. Il resoconto

Va in archivio anche la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, in scena alla Malmö Arena dell’omonima città svedese. Molte le sorprese nei risultati, a partire da Israele che, a dispetto dei numerosi fischi ricevuti in arena, è riuscita a centrare la qualificazione alla finale di sabato.

Dentro anche i favoriti Joost e Nemo, rispettivamente portacolori di Paesi Bassi e Svizzera. Menzione d’onore per l’artista rappresentante della Svizzera, che porta nuovamente la bandiera rossocrociata in finale, per il quinto anno di fila. Dispiace invece per Belgio, con un Mustii purtroppo giù di voce, come anche per San Marino, con gli spagnoli Megara che mancano ancora una volta la qualificazione lasciando il Titano lontano dalla finale per il terzo anno di fila.

Dispiace anche per le proposte interessanti di Cechia e Danimarca, con Aiko e Saba rimaste entrambe senza pass per la finale di sabato.

Da segnalare inoltre il grave errore da parte della regia italiana, che ha mandato in onda su Rai 2 e RaiPlay al termine della semifinale una grafica con i risultati del televoto, violando di fatto il regolamento del concorso. Trovate più info in merito sulle colonne di Eurofestival News.

Qualificate e sorteggio running order

Lettonia : Dons – Hollow | Producer’s Choice

: Dons – Hollow | Producer’s Choice Austria : Kaleen – We Will Rave | Seconda metà

: Kaleen – We Will Rave | Seconda metà Paesi Bassi : Joost – Europapa | Producer’s Choice

: Joost – Europapa | Producer’s Choice Norvegia : Gåte – Ulveham | Seconda metà

: Gåte – Ulveham | Seconda metà Israele : Eden Golan – Hurricane | Producer’s Choice

: Eden Golan – Hurricane | Producer’s Choice Grecia : Marina Satti – Zari | Prima metà

: Marina Satti – Zari | Prima metà Estonia : 5Miinust & Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | Producer’s Choice

: 5Miinust & Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | Producer’s Choice Svizzera : Nemo – The Code | Producer’s Choice

: Nemo – The Code | Producer’s Choice Georgia : Nutsa Buzelize – Firefighter | Producer’s Choice

: Nutsa Buzelize – Firefighter | Producer’s Choice Armenia: Ladaniva – Jako | Producer’s Choice

Eliminate

Malta : Sarah Bonnici – Loop

: Sarah Bonnici – Loop Albania : Besa – Titan

: Besa – Titan Cechia : Aiko – Pedestal

: Aiko – Pedestal Danimarca : Saba – Sand

: Saba – Sand San Marino : Megara – 11:11

: Megara – 11:11 Belgio: Mustii – Before The Party’s Over

Mi piace: Mi piace Caricamento...