Eurovision 2024: stasera la seconda semifinale. L’anteprima

Questa sera andrà in scena, in diretta dalla Malmö Arena, la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024. Nella giornata di ieri abbiamo assistito alle prove generali, che al netto di qualche problema tecnico ci hanno dato un assaggio di ciò che vedremo. A condurre la serata saranno Petra Mede e Malin Åkerman

Gli artisti in gara

Sul palco della Malmö Arena si esibiranno 16 paesi, di cui 10 avranno accesso alla finale di sabato, più tre dei Big Five che si esibiranno fuori gara in quanto finalisti di diritto. Anche questa sera, inoltre, sarà solo il televoto a decretare chi approderà in finale e, al giudizio del pubblico dei semifinalisti di stasera e dei 3 Big Five +1, si sommerà il voto del “Resto del mondo”, ovvero tutti quei paesi che non gareggiano all’Eurovision ma seguono attivamente il concorso.

Questa sera vedremo, in ordine di esibizione:

Malta : Sarah Bonnici – Loop

: Sarah Bonnici – Loop Albania : Besa – Titan

: Besa – Titan Grecia : Marina Satti – Zari

: Marina Satti – Zari Svizzera : Nemo – The Code

: Nemo – The Code Cechia : Aiko – Pedestal

: Aiko – Pedestal Francia : Slimane – Mon Amour (già qualificata)

: Slimane – Mon Amour (già qualificata) Austria : Kaleen – We Will Rave

: Kaleen – We Will Rave Danimarca : Saba – Sand

: Saba – Sand Armenia : Ladaniva – Jako

: Ladaniva – Jako Lettonia : Dons – Hollow

: Dons – Hollow Spagna : Nebulossa – Zorra (già qualificata)

: Nebulossa – Zorra (già qualificata) San Marino : Megara – 11:11

: Megara – 11:11 Georgia : Nutsa Buzaladze – Firefighter

: Nutsa Buzaladze – Firefighter Belgio : Mustii – Before The Party’s Over

: Mustii – Before The Party’s Over Estonia : 5Miinust & Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

: 5Miinust & Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Italia : Angelina Mango – La Noia (già qualificata)

: Angelina Mango – La Noia (già qualificata) Israele : Eden Golan – Hurricane

: Eden Golan – Hurricane Norvegia : Gåte – Ulveham

: Gåte – Ulveham Paesi Bassi: Joost – Europapa

Trovate qui le nostre pagelle ai semifinalisti di oggi

Dove seguire la serata

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, in diretta da Malmö, sarà visibile in lingua italiana in diretta su Rai 2 a partire dalle 21 con commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, e sarà preceduta alle 20:35 da un’anteprima. In alternativa il pubblico può contare su RTV San Marino, canale 831 del digitale terrestre, con commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo o sulla Radiotelevisione Svizzera Italiana, con la diretta su RSI La2 con commento di Ellis Cavallini e Gian Andrea Costa.

Per chi non sarà a casa, la semifinale sarà visibile in streaming su RaiPlay in italiano o sui canali YouTube e TikTok dell’Eurovision in lingua originale. Chi invece vorrà solo ascoltare la diretta, Rai Radio 2 sarà in onda con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso, anche in visual radio sul canale 202 del digitale terrestre.

