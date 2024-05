Eurovision 2024: l’ordine di esibizione della finale, Italia quindicesima

L’EBU ha annunciato l’ordine di esibizione della finale dell’Eurovision Song Contest 2024. Angelina Mango, la nostra portacolori che aveva pescato Production’s Choice nel sorteggio del running order, sarà la quindicesima artista a calcare il palco della Malmö Arena.

Una buona posizione per l’Italia, con Angelina Mango che si esibirà intorno alla metà dei paesi in gara. Lo scorso anno, sempre su 26 partecipanti alla finale, Loreen vinse cantando per nona e il secondo classificato, Käärijä, fu il 13esimo a esibirsi. Andando indietro nel 2022 la Kalush Orchestra, portacolori dell’Ucraina, vinse partendo dalla 12esima posizione nel running order, seguita dal britannico Sam Ryder, che cantò per 22esimo su 25, e dalla spagnola Chanel che fu la decima a cantare.

Il blocco dei favoriti invece si esibirà verso la fine: 21esima la Svizzera, 23esima la Croazia e 25esima la Francia. Israele, secondo per gli scommettitori, sarà il sesto paese a performare e seguirà i Paesi Bassi, con Joost che canterà per quinto.

Ecco dunque di seguito l’ordine di uscita completo:

Svezia: Marcus & Martinus – Unforgettable Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Germania: Isaak – Always on the Run Lussemburgo: Tali – Fighter Paesi Bassi: Joost – Europapa Israele: Eden Golan – Hurricane Lituania: Silvester Belt – Luktelk Spagna: Nebulossa – Zorra Estonia: 5Miinust & Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Irlanda: Bambie Thug – Doomsday Blue Lettonia: Dons – Hollow Grecia: Marina Satti – Zari Regno Unito: Olly Alexander – Dizzy Norvegia: Gåte – Ulveham Italia: Angelina Mango – La Noia Serbia: Teya Dora – Ramonda Finlandia: Windows95man – No Rules! Portogallo: Iolanda – Grito Armenia: Ladaniva – Jako Cipro: Silia Kapsis – Liar Svizzera: Nemo – The Code Slovenia: Raiven – Veronika Croazia: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Georgia: Nutsa Buzaladze – Firefighter Francia: Slimane – Mon Amour Austria: Kaleen – We Will Rave

