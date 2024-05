Amici 2024: Sarah è la vincitrice, Marisol primeggia nella danza

Sarah è la vincitrice dell’edizione 2024 di Amici di Maria De Filippi. Sarah Toscano, classe 2006 di Pavia, ha dunque riportato il canto sul gradino più alto del podio, dando di nuovo la vittoria alla squadra di Lorella Cuccarini. Per la danza invece è stata Marisol, della squadra di Alessandra Celentano, a vincere.

Per quanto riguarda i premi collaterali, invece, Marisol vince il premio della critica assegnato con voto palese dalla stampa presente in studio. Il premio speciale TIM per la comunicazione, pari a 40mila euro, è assegnato a Petit. Il premio delle radio va a Holden, il premio speciale Spirito Libero, pari a 30mila Euro, va a Dustin e il premio Keep Dreming di 7mila euro va a tutti i finalisti.

La giovane pavese, 18 anni compiuti, ha battuto Mida, Holden e Petit eseguendo molte cover a differenza dei colleghi. Discutibile la scelta delle hit “Punteria” di Shakira e “Malavita” dei Coma_Cose che, essendo brani estremamente popolari e in rotazione radiofonica, mettono in evidenza le difficoltà vocali di Sarah.

Per quanto riguarda il circuito di danza, invece, Marisol ha battuto il compagno di squadra Dustin, apprezzatissimo sia dal pubblico che dalle tre scuole di danza che gli hanno offerto contratti.

Alla sfida finale, in cui Sarah ha sfidato la ballerina, anche lei 18enne, di origine cubana, la cantante ha eseguito l’inedito “Mappamondo”, quindi “Disco” di Ditonellapiaga, la sua “Viole e violini”, “Splendido splendente” di Rettore, probabilmente la sua migliore interpretazione della serata, “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri (con qualche problema di respirazione) e il suo primo inedito “Touché”.

Da segnalare anche la coreografia di Marisol su “Pensiero stupendo” nella versione di Dolcenera, quella su “Acqua e sale” di Mina e Celentano e l’ultima su “I’m a Slave 4 U” di Britney Spears, che hanno lasciato il segno anche su chi, come il sottoscritto, non se ne intende di danza.

Ospite della serata è stata Angelina Mango, vincitrice della scorsa edizione nel circuito di canto e seconda classificata, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e portacolori italiana all’Eurovision Song Contest a Malmö con il brano “La Noia”, che ha eseguito un medley del brano sanremese e dei precedenti “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fa'”, prima di presentare il suo ultimo singolo “Melodrama”.

Adesso, come spesso (o quasi sempre) accade nei talent, bisogna vedere che futuro avranno i concorrenti e, soprattutto, la vincitrice. In un mondo in cui la discografia punta sulle eccellenze o su ciò che risulta estremamente radiofonico, un’artista come Sarah che ha ancora molto da lavorare, con una voce ancora acerba e un’identità artistica non ben precisa, sarà difficile (ma non impossibile) spiccare il volo.

Ci auguriamo naturalmente che il futuro possa essere roseo, ma il percorso sarà ancora lungo e impervio. Un’illusione di successo può fare molto più male di una porta chiusa in faccia, per cui adesso la palla passa a Sarah: sta a lei scegliere la strada da percorrere, se continuare a lavorare per crescere o adagiarsi sugli allori. Se avrà fatto la scelta giusta lo vedremo tra qualche anno, ai posteri l’ardua sentenza.

