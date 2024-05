“Mother’s love”, il nuovo singolo di Nutsa Buzaladze

Nuovo singolo per Nutsa Buzaladze, la cantante che ha riportato la Georgia in finale all’Eurovision 2024 dopo sette anni con il brano “Firefighter”. Il ventunesimo posto è frutto in gran parte dalla grande bravura dell’artista reduce da American Idol, una vera performer completa, capace di mangiarsi il palcoscenico.

Ora esce “Mother’s love”, una ballata dolce che probabilmente rappresentava il secondo dei singoli in corsa per la rassegna. Testo molto forte, che parla dell’amore di una madre, che è unico, e di come una madre può sentire tutto ciò che sente il suo bambino, anche da lontano:

Perché quando il mio cuore si stava spezzando / Sapevo che il tuo cuore era dolorante / Miglia miglia di distanza / Potresti sentire il mio battito del cuore / Sapevo solo come mi sentivo / Sempre sapeva cosa dire.

Nutsa ha sin qui pubblicato un Ep e diversi singoli e si avvia a pubblicare il secondo lavoro dopo l’esperienza eurovisiva.

