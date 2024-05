Top of the charts: un tris di donne domina gli album

I singoli dell’Eurovision 2024 non sono ancora arrivati del tutto in vetta. Fra gli album, sfida a tre fra Dua Lipa, Taylor Swift e Bille Eilish



SINGOLI:Kill me -Ledri Vula

ALBUM: Bingo-Meda



SINGOLI: Chihiro-Billie Eilish

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI: Ballada- Xcho & mot

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI Fiandre:Beautiful things- Benson Boone

SINGOLI Vallonia: I like the way you kiss me- Artemas

RADIO Germanofona:Les étoiles- Louane

ALBUM Fiandre: Joris-Metejoor

ALBUM Vallonia: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI: Heart over mind-Alan Walker & Daya

ALBUM:Face-Jimin



SINGOLI: Lose control- Teddy Swims

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Lose control- Teddy Swims

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali Rim Tim Tagi Dim- Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: I don’t wanna wait – David Guetta & OneRepublic

ALBUM nazionali:Indexi-Indexi

ALBUM internazionali: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI: Chanel freestyle- Lamin & Anton Westerlin

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Rallikansa _JVG

ALBUM:Pisara meressä-Kuumaa



SINGOLI::Imagine-Carbonne

ALBUM:Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI: Wunder – Ayliva x Apache 207

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali:Mbappe – SIDARTA, Light, Sin Laurent

SINGOLI internazionali: Gata Only- floyymenor, Cris Mj

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: I had some help- Post Malone & Morgan Wallen

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Monnì-Aron Can

ALBUM:Bewitched: The Goddess Edition-Laufey



SINGOLI nazionali: Hurricane- Edn Golan Internazionali: I can’t stop loving you- Ray Charles

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Come un tuono- Rose Villain & Guè

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Europapa – Joost

ALBUM: Pasaka-Jessika Sky



SINGOLI:Europapa – Joost

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: A bar song – Shaboozey

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: Loop Sarah Bonnici- internazionali: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Dym-Egor Kred & JONY

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Tenke sjÆl-Undergrunn

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Sugardaddy- Roxy Dekker

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:The Sound of Silence – CYRIL Remix -Disturbed

ALBUM: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI:Bênção- Mizzy Miles, Bispo & Van Zee

ALBUM: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI nazionali: De la dela – Andia

SINGOLI internazionali: Stumblin’ in- Cyril

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Jet plane-Rehab& Vize ft JP Cooper

ALBUM: Spokojnoj nochi, malyshi, chast 2-Slimus



RADIO:Texas Hold’em- Beyoncé



SINGOLI nazionali: Čuka-Teodora

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Žena Bez Adrese-Teodora



SINGOLI: Pedro- Raffaella Carrà ft Agatino Romero & Jaoxmy

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Veronika-Raiven

SINGOLI internazionali: Fortnight – Taylor Swift & Post Malone

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Badgyal- Saiko, JC Reyes, Del V

ALBUM: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI:A Bar Song (Tipsy)-Shaboozey

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Gata only -Floyymenor x Cris MJ

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Lan-Zeynep Bastik

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish

SINGOLI:Theresa & Maria- alyona alyona & Jerry Heil

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI Strwberry-Desh

ALBUM:Radical optimism- Dua Lipa

