Esce anche in Italia “Look who’s laughing now” di Benjamin Ingrosso

Arriva in Italia, in coincidenza col tour europeo “Look who’s laughing now”, il nuovo singolo del cantautore svedese Benjamin Ingrosso, già rappresentante svedese all’Eurovision 2018 col brano “Dance you off” e cugino di Diodato (hanno comuni origini tarantine).

Inno pop di grande impatto, il brano è stato scritto dallo stesso Benjamin Ingrosso insieme a David Stewart e Jessica Agombar (BTS, Jung Kook, Ava Max, Jack Harlow). Il singolo è prodotto da Salem Al Fakir e Vincent Pontare (Avicii, Katy Perry, Lady Gaga) ed esce per la Polydor, gruppo Universal. “Look Who’s Laughing Now” trasuda positività e anticipa ol prossimo album di Ingrosso, la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno.



Il brano elebra l’autenticità e il godersi la vita, indipendentemente dalle percezioni degli altri. Spiega Ingrosso:

È una risposta a tutti coloro che hanno dubitato di noi, dimostrando che possiamo essere noi stessi, vivere la nostra vita migliore e comunque uscirne vincitori. Si tratta di accettare le nostre imperfezioni, vivere la vita al massimo e mostrare al mondo che l’autenticità vince



La canzone era stata presentata in anteprima nell’ambito della sua partecipazione come interval act della prima semifinale dell’Eurovision 2018 alla Malmö Arena. La sua performance includeva anche “Kite” e l’acclamato “Honey Boy”, una collaborazione con Nile Rodgers, Sheenesea e Purple Disco Machine.

Dalla sua uscita a gennaio, il singolo “Kite” (del quale ha fatto un remix anche Olly Alexander), ha raggiunto oltre 17 milioni di stream globali, è stato certificato disco di platino in Svezia e ha ottenuto oltre 30.000 airplay su 500 stazioni radio internazionali. A febbraio, Ingrosso è stato inoltre ufficialmente annunciato come artista Apple Music Up Next Nordics.



Con oltre 1 miliardo di stream globali, numerosi singoli certificati Platino e Oro e tre album in cima alle classifiche a suo nome, Benjamin Ingrosso, che è anche cugin di Sebastian, componente degli Swedish House Mafia, consolida il suo status come uno dei più grandi nomi svedesi della musica

