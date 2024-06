Arriva nelle nostre “Fantastico”, il nuovo singolo di Giovanni Zarrella, l’italiano più famoso di Germania

Chi ci segue sin dagli inizi probabilmente si ricorderà di Giovanni Zarrella. Ne parlammo qui agli albori di Euromusica, insieme a tutto quello stuolo di artisti di sangue italiano ma nati e cresciuti all’estero, che poi nei Paesi di nascita hanno trovato successo. Di Zarrella parlammo perchè una sua hit, “Wundervoll” lo fece schizzare in testa alle charts. Da allora, da quel brano, di acqua sotto i ponti ne è passata tanto che oggi Zarrella, nato ad Heidelberg da genitori casertani, è un vero campione della musica ma sopratutto della tv tedesca.

Lo show che porta il suo nome, Die Giovanni Zarrella Show, in onda zulla Zdf, ha ospitato Marco Mengoni in occasione della sua seconda partecipazione all’Eurovision lo scorso anno, ma i big della musica italiana ed internazionale che sono passati da lui e coi quali ha duettato, non si contano. La prima a portarlo in Italia è stata invece – non a caso, visto che lo conosce bene- Michelle Hunziker nel suo Michelle Impossible.

Ebbene, ora esce “Fantastico”, a metà fra lo schlager – di cui è un protagonista – e la italodisco anni 80 ancora popolarissima in Germania. Sette album per lui, dei quali 4 in italiano, due dischi d’oro e due di platino dunque una carriera di tutto rispetto, arriva ora in Italia dove come è evidente, sarà molto più difficile, soprattutto a 43 anni compiuti. Ma dietro di lui c’è una major importante, quindi è sicuramente il segno che non vuole essere un tentativo effimero.

