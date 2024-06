“Résister (What about peace)”, il disperato grido d’amore di Slimane

Uno dei pezzi più belli e toccanti di questa estate arriva da Slimane, la star della musica francese che l’Europa ha conosciuto all’Eurovision 2024 grazie al quarto posto con “Mon amour”. L’artista di origine algerina è uscito in questi giorni con “Résister (What about peace)”, un brano che lo vede per la prima volta in carriera cantare qualche verso in inglese e che è chiaramente ispirato dai venti di guerra che animano questi tempi e dei quali è stato investito anche l’Eurovision.

Il testo è un grido straziante di pace, a non lasciarsi trascinare dall’odio

Che ne dici della pace?

Che ne dici della libertà?

Che ne dici dell’amore per tutti i bambini in questo pazzo mondo?

Resistere, almeno per i nostri figli

Ho tanta paura di questo mondo

che ci lasceremo alle spalle quando ce ne andremo

Devi lasciarti andare e alzarti

Anche se intorno a noi tutto è caos



Slimane aveva già trattato questo tema sul palco dell’Eurovision quando durante una delle prove della finale, aveva sostituito la parte acappella del brano con un appello proprio alla pacificazione e in questo brano conferisce ancora più forza al messaggio esibendosi in una sorta di flashmob davanti alla cattedrale di Nôtre Dame

