“Splatter”, il nuovo singolo della svizzera Julie Meletta

Qualche tempo fa era stata ospite di Euromusica e del nostro Beppe Dammacco per una intervista, adesso la ritroviamo con un altro singolo di grande impatto. Parliamo di Julie Meletta, la cantautrice e conduttrice radiofonica svizzera.

L’artista, che lo scorso anno è entrata nelle classifiche musicali svizzere grazie all’EP di debutto “CHIC!” e ai due singoli estratti, l’omonimo “CHIC!” esce ora con “Splatter”, un nuovo intrigante singolo che mescola la lingua e le sonorità francesi ad un pop di stampo internazionale

Per lei continuano anche gli eventi live in giro per la Svizzera, come il celebre Montreux Jazz Festival e ovviamente le dirette alla Radio 3, la radio nazionale pubblica della Svizzera Italiana. Ad ottobre arriverà il suo secondo EP “Amarcoeur”, di cui questo singolo dovrebbe fare parte.

