Esce “Postcards” dei Ladaniva: c’è anche un brano in napoletano

I Ladaniva sono ospiti di questo sito da molto prima che l’Europa li conoscesse con l’Eurovision 2024. Ne abbiamo infatti parlato in occasione della loro partecipazione al progetto Europavox e della loro vittoria al Music Moves Europe Talent Awards.

Il duo frranco-armeno, settimo sul palco di Malmö con “Jako” escono adesso con “Postcards” un bellissimo album di ben 17 -leggasi diciassette – tracce – che fanno il giro di Europa e Medioriente in musica. “Here’s to you Ararat” è l’unico inedito, una canzone dedicata alla montagna simbolo dell’Armenia, il monte Ararat appunto. Le altre 16 sono cover di antichi brani della musica fok, tradizionale e popolare di Armenia, Romania, Israele, Libano e Italia. Si, avete letto bene: Italia.

Una delle tracce è infatti “Dicintencelleo vuje”, uno standard della canzone napoletana che compirà 100 anni nel 1930 e che è stata cantata e coverizzata in tutto il Mondo, ma non era ancora mai arrivata in Armenia.

Il duo non è nuovo a queste performance poliglotte: si esibisce già in armeno e francese, ma durante i backstage dell’Eurovision 2024 li abbiamo visti cantare in lingue diverse.. In Svezia sono stati decisamente fra i più allegri, disponibili e divertenti, portatori sani di allegria in una edizione tesissima. Qui sotto, il singolo inedito.

