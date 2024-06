Airplay e downloads: Artemas ancora protagonista, bene Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter e Artemas sono ancora i grandi protagonisti delle charts europee

I 10 SINGOLI PIUโ€™ SUONATI IN EUROPA

1.Espresso-Sabrina Carpenter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

2.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

3.Illusion- Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4.Austin- Dasha ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

5.Beautiful things โ€“ Benson Boone ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

6.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

7.Training season- Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

8.Whatever- Kygo & Ava Max ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

9.The door- Teddy Swims ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

10.Lunch- Billie Eilish ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

I 10 SINGOLI EUROPEI PIUโ€™ SUONATI

1.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

2.Illusion- Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

4.Training season- Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

5.Whatever- Kygo & Ava Max ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

6.Alibi-Ella Henderson & Rudimental ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

7.Stargazing- Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

8.Forget about us โ€“ Perrie ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

9.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jane Martine ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

10.Strangers-Kenya Grace ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

I 10 SINGOLI PIUโ€™ VENDUTI IN EUROPA

1.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

2.Espresso-Sabrina Carpenter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

3.Houdini- Eminem ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

4.Beautiful things โ€“ Benson Boone ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

5.Gata only โ€“ Floyymenor & Chris MJ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ

6.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

7.Stumblinโ€™in- Cyril ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

8.I donโ€™t wanna wait โ€“ David Guetta & One Republic ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

9.Lose control- Teddy Swims ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

10.Lunch- Billie Eilish ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

I 10 SINGOLI EUROPEI PIUโ€™ VENDUTI

1.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

2.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

3.I donโ€™t wanna wait โ€“ David Guetta & One Republic ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

4.Pedro- Raffaella Carrร , Jaxomy & Agatino Pedro ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

5.Stargazing -Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

6.Band4Band โ€“ Central Cee & Lil Baby ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

7.Training season โ€“ Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

8.Sesso e samba- Tony Effe & Gaia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

9. Mittelmeer- Pashanim ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

10.Junge Baller- 6pm Records, Sli Aggu, Haaland936 & Sira ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

