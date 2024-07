Ecco “Colombia”: torna Senhit e fa ballare l’estate

Torna Senhit, la cantante bolognese di origine etiope che ha rappresentato per tre volte la repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, centrando nel 2021 la finale con “Adrenalina” insieme a Flo Rida.

Arriva “Colombia” un brano elettropop che la conferma come ottima interprete, con l’inglese che è sicuramente la sua lingua più congeniale da questo punto di vista.La Freaky Queen, ancora una volta, usa la sua musica ricca di vibrazioni positive per schierarsi contro ogni forma di discriminazione, a favore della valorizzazione dell’identità e dell’inclusione.

Lo scorso febbraio si è concluso con successo lo ’“I am what i am tour 2024”, il primo tour europeo di Senhit, che l’ha vista esibirsi da Madrid a Londra ottenendo un grande successo in tutte le principali città europee. Con l’ultima appendice il 17 febbraio con un’indimenticabile serata al Dollar Bill di New York. Del brano è uscita anche una interessante serie di remix.

