“Happy and free”, il ritorno dei polacchi Blue Cafè

A 20 anni esatti dalla loro partecipazione all‘Eurovision Song Contest con “Love song”, si riaffacciano nel mainstream i polacchi Blue Cafè, una premiatissima band polacca che viaggia fra il jazz, il pop e le sonorità latine. In questi giorni è uscito “Happy and free”, un brano che mette parecchia allegria, dal ritornello istantaneo e decisamente con l’estate dentro. Insieme a loro canta Nick Sincler, un cantante statunitense da tempo di stanza in Polonia.

Ben 11 album all’attivo in quasi 30 anni di carriera, oltre 1 milione di copie vendute, diverse certificazioni fra oro e platino, i Blue Cafè sono un nome consolidato nella scena musicale polacca anche se da qualche anno si sono allontanati dal vertice della classifica, continuando comunque a pubblicare produzioni di qualità. Sono ancora nel giro eurovisivo, avendo partecipato alla giuria che ha selezionato la rappresentante polacca allo Junior Eurovision 2019, colei che poi il concorso lo ha vinto (Viki Gabor) e sono stati più volte ospiti alle selezioni nazionali polacche dell’Eurovision.

