Top of the charts: Eminem e Artemas si dividono il primato

Eminem tiene saldo il primato nelle classifiche europee con il suo album “The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)”. Artemas ritorna ai vertici fra i singoli



SINGOLI:Malli -Dhurata Dora & Yll Limani

ALBUM: Poshtë E Përpjetë-Lloch



SINGOLI: Shokoladka- Minajeva

SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Gefühlsecht- Nockis



SINGOLI: S.O.S- Aygün Kazımova

SINGOLI Fiandre::Belong together-Mark Ambor

SINGOLI Vallonia:Spider – Gims, Dystinct

RADIO Germanofona:La pluie – Louane

ALBUM Fiandre: The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)- Eminem

SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:Houdini-Eminem

ALBUM:GALENAXX-Galena



SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

ALBUM: Bieber fever-Calin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

SINGOLI nazionali and I – Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM nazionali:Okus Ljubavi- Vigor

SINGOLI:Dark room- Tobias Rahim ft Icekiid

ALBUM:Kenny- Benny Jamz & Gilli



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Quazimodo-Kizaru



SINGOLI:Luotahan-Mirella&Lauri Haav

SINGOLI: Spider – Gims, Dystinct

ALBUM: Mise à jour -Jul



SINGOLI:Wunder- Ayliva & Apache 207

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Espresso-Sabrina Carpenter

SINGOLI nazionali:Romanzo Criminale- Light, Hawk

SINGOLI internazionali: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Sublime-Sublime



SINGOLI:Please please please-Sabrina Carpenter

SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Hakhol eli-Netta

SINGOLI Internazionali:Culpable O No (Mienteme Como Siempre)-Luis Miguel

ALBUM:Radio Sheatch 2 -Peer Tasi



SINGOLI: Sesso e samba- Tony Effe e Gaia

ALBUM: Vera baddie- Anna



SINGOLI:Houdini- Eminem

SINGOLI: Žvaigždės- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Gata only – FloyyMenor X Cris Mj

SINGOLI: Please Please Please – Sabrina Carpenter

SINGOLI nazionali: Same old story -Midnight, Joe Roscoe, Kevin Paul

SINGOLI internazionali:feelslikeimfallinginlove-Coldplay

ALBUM:Maria (EP) – Jerry Heil



SINGOLI: Strumblin’in- Cyril

SINGOLI:24/7- Rakkere

SINGOLI: Gaan we weg? – Roxy Dekker feat. Ronnie Flex

SINGOLI:Belong together- Mark Ambor

ALBUM: Styroplan – Pidżama Porno



SINGOLI:Sagrado profano – Luísa Sonza & Kayblack

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: De la dela – Andia

SINGOLI internazionali: I like the way you kiss me- Artemas

SINGOLI:I like the way you kiss me- Artemas

RADIO:Karma-The Kolors



SINGOLI nazionali: Bez Koda-ala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:Vojna-Pil C & Luca Brassi10x



SINGOLI nazionali: Na morje – Orlek & Maja

SINGOLI internazionali: Both ways – The Script

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP -Jala Brat & Buab Corelli



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido- Karol G

ALBUM: Mañana serà bonito- Karol G



SINGOLI:Look who’s Laughing now- Benjamin Ingrosso

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Gata only – FloyyMenor X Cris Mj

ALBUM:The Tortured Poets Department- Taylor Swift



SINGOLI:Lan-Zeynep Bastik

ALBUM: Ate-Stray Kids

SINGOLI:Drum- Artem Pivovarov & Klavdia Petrivna

ALBUM: Quazimodo-Kizaru



SINGOLI Bakpakk- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: A ló túloldalán-Azahariah & Desh

