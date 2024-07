“and I”, dopo l’Eurovision 2024 il nuovo singolo di Baby Lasagna

Nuovo singolo anche per Marko Purisic, in arte Baby Lasagna, il cantante e chitarrista croato, secondo classificato all’Eurovision 2024 con il brano “Rim Tim Tagi dim”. Il brano si intitola “and I” ed è molto diverso da quello eurovisivo, più pop e cantato (tingolo per l’autotune), ma molto orecchiabile e anche in questo caso con una piccola strofa in italiano.

Anche questo come il brano dell’Eurovision ha raggiunto la vetta della classifica in patria, segno che per il cantautore la partecipazione alla Dora – il concorso di selezione croato – e poi quella eurovisiva sono stati davvero il trampolino di lancio.Si tratta per lui del quarto singolo, secondo estratto dall’album d’esordio “Demons and Mosquitoes”, che dovrebbe essere in uscita nelle prossime settimane.

Va detto che comunque Baby Lasagna non è un vero esordiente, ma lo è solo come artista in proprio, perchè ha un passato sia come autore per altri che come chitarrista in alcune band croate. Inoltre vanta anche alcune apparizioni come presentatore televisivo.

