“Ronda de mas” (e non solo): la Spagna scopre Chiara Oliver

Un altro fresco fenomeno delle chart spagnole è Chiara Oliver Williams, il cui album d’esordio “La libreta rosa” è schizzato in testa alla classifica il giorno stesso della sua pubblicazione. Risultato notevole per questa ventenne di Minorca di mamma inglese, che viene sì da Operacion Triunfo, talent show che in Spagna è di grande successo, ma dove è arrivata appena ottava.

“Ronda de mas” è la cosa migliore del suo album d’esordio di questa studentessa del conservatorio di Catalogna che ha messo Olivia Rodrigo fra i suoi maggiori riferimenti musicali.Altro bel singolo è ” 3 de febrero”. Sicuramente ha sonorità moderne e sfrutta anche molto bene il bilinguismo di famiglia, per un prodotto internazionale che guarda al pop ma costeggia anche l’elettronica e la trap.

Il successo è arrivato per lei abbastanza presto anche se in realtà il celebre talent show che l’ha lanciata era il terzo da lei frequentato dopo la versione spagnola di Got Talent, dove è stata finalista a soli 15 anni e dopo La Voz.

Mi piace: Mi piace Caricamento...