Isabel Aaiun, ovvero: come un remix e TikTok portano in vetta alle charts uno sconosciuto brano folk

La classifica spagnola, finalmente depurata dal dominio di reggaeton e similari, regala questa settimana due sorprese delle quali vale la pena parlare. La prima è “Potra salvaje”, il nuovo singolo di Isabel Aaiun. “Nuovo” è una parola grossa visto che questo pezzo nufolk ha già due anni. Ma il punto è che questa settimana occupa il primo posto della classifica. E ancora una volta c’entra TikTok, vera e propria miniera d’oro per gli artisti attuali.

Isabel Aaiun si trova suo malgrado e senza fare nulla in testa alle charts a 37 anni e senza alcun successo discografico. Succede che il dj Fernando Moreno realizza un remix della sua canzone e lo diffonde sul social network. Il successo è talmente virale che comincia la ricerca alla canzone originale ed è questa, appunto e non il remix a salire in testa alle classifiche spagnole.

Ma non è tutto perchè questa cantante che arriva da un villaggio di appena 200 abitanti, una famiglia di calzolai e con una grande passione per i cavalli (è stata una professionista dell’equitazione) si è posizionata al quarto posto nella Top 200 settimanale di streaming in Spagna sulla piattaforma Spotify accumulando oltre 3 milioni di ascolti su Spotify. La canzone, nella sua versione remix è stata anche usata come colonna sonora per il riscaldamento dalla nazionale spagnola di calcio prima degli Europei 2024. Cavalli nel destino, fra l’altro, si potrebbe dire visto che “potra” in spagnolo è la puledra, intesa come giovane cavalla.

C’è da dire che le collaborazioni e i remix l’hanno già fatta conoscere in parte visto che anche la sua versione “Mano rota”, successo dei Lagarto Amarillo, aveva avuto un impatto importante sui social.

“Potra salvaje” dà anche il titolo al primo album di Aajun, uscito a Febbraio. I suoi testi e le sue melodie sono incorniciati in uno stile neofolk, una combinazione di cultura popolare, folklore classico spagnolo nel segno di artisti come Marifé de Triana, Rocìo Jurado e Los Panchos. Il brano è oggettivamente fortissimo e il genere è sempre attuale, quindi le premesse per confermarsi ci sono tutte.

