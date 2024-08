lupìna è il nuovo talento della musica indipendente islandese

Nína Solveig Andersen in arte lupìna è il nome nuovo della scena indipendente islandese. Lanciata come spesso capita ormai agli artisti dai social ed in particolare da TikTok, in questi giorni è in rotazione con “Ein ì nott”, nel quale duetta in islandese con Daði Freyr, il cantautore che si è fatto conoscere con le due partecipazioni curiose (la prima cancellata dal Covid e la seconda col Covid che ha colpito la band mentre era già a Rotterdam) all’Eurovision Song Contest.



“ringluð’,è il primo bellssimo album uscito ad inizio 2023, che testimonia ancora una volta come quando c’è la qualità musicale, la lingua nella quale si cantano le canzoni ha una importanza relativa. La musica di Lìna è una fusione di Scandipop islandese focalizzato sul testo, dove esplora senza paura i confini della musica pop, mescolando diversi generi senza soluzione di continuità.Per lei sono arrivati già diversi premi riservati alla musica indipendente. Merita un ascolto anche “Astarbref“.

