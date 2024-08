“Gun”, l’inno contro tutte le guerre del Mondo della russa Manizha

Ritroviamo Manizha. La cantante russa di origine tagika, messa ai margini dal Governo di Mosca per le sue posizioni contro la guerra, contro il patriarcato e a favore della comunità LGBT torna con un brano nel quale si fa appello a prendere esempio dai bambini per fermare le guerre:

“Quel sorriso più dolce / Vedo nuova vita / Ma fratelli, padri, figli / Tutti andati / Tutti andati / Tutti sono andati / Chi ti ha chiamato pistola? Che cosa hai fatto?”.

Ci sono oltre 110 conflitti armati che infuriano in tutto il mondo in questo momento. Manizha spera che possiamo fermare alcuni di questi imparando dai nostri figli, che sono in grado di connettersi con persone di ogni ceto sociale. Spesso quando crescono, noi gli insegniamo a dividersi e perdono di vista l’unità che avevano una volta.

La cantante, ultima partecipante per la Russia, nona all’Eurovision 2021 col brano “Russian Woman” prima del bando internazionale delle emittenti, lo mostra nel video musicale di “Gun”, che vede due lati su entrambi i lati di un muro – mentre gli adulti combattono per spostare il muro, i bambini trovano un modo per sfondare.

