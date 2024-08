“They call me Nocebo”, anche la metà maschile dei Propaganda torna sulle scene

Tornano i Propaganda. Il nome non dice nulla ai più giovani ma si tratta di uno dei progetti europop più famosi negli anni 80: “Duel“, tratta dall’album “A secret wish” fu uno dei grandi successi del 1985, numero 3 anche in Italia.

Poi il quartetto ha avuto enormi vicissitudini e agli albori del nuovo millennio ha cmabiato più volte formazione fino a che recentemente si è diviso in due: le due donne, ovvero Claudia Brucken e Susanne Freytag che si esibiscono in giro per l’Europa come “xPropaganda” e i due maschi, titolari del marchio ufficiale, ovvero Ralf Dörper e Michael Mertens che invece incidono per loro conto



“The call me Nocebo” è uno dei due singoli che accompagnano “Propaganda”, il nuovo album del duo tedesco maschile (l’altro è “Purveyor of Pleasure” con in voce l’inglese Thunder Bae), in uscita a Ottobre.

Le due xPropaganda invece erano uscite con un album nel 2022 dal titolo “The Heat is strange” (accompagnato dal forte singolo “Don’t (You mess me)” e recentemente si è visto in Italia ospite di Carlo Conti a “I migliori anni”

