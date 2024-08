Top of the charts: Billie Eilish si riprende il comando, bene Sabrina Carpenter

Torna di nuovo ad allungare in vetta “Hit me hard and soft”, il nuovo album di Billie Eilish



SINGOLI:Lule- Bejta

ALBUM: Vera me ty-Dhurata Dora & Yll Limani



SINGOLI:Ttvacin – D’Liltte feat. Misho

ALBUM: I am – Macan



SINGOLI: Bauch beine po – Shirin David

ALBUM: Wake Up The Wicked-Powerwolf



SINGOLI: S.O.S- Aygün Kazımova

ALBUM:I am – Macan



SINGOLI Fiandre: Stargazing-Myles Smith

SINGOLI Vallonia:Spider – Gims, Dystinct

RADIO Germanofona: feelslikeimfallinginlove- Coldplay

ALBUM Fiandre: Hit me hard and soft- Billie Eilish

ALBUM Vallonia: Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI: Whatever- Kygo & Ava Max

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:The door- Teddy Swims

ALBUM:GalenaXX-Galena



SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

ALBUM: Bieber forever-Calin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali Vrime je – Oliver Dragojević

SINGOLI internazionali: Too sweet- Hozier

ALBUM nazionali:Bijelo dugme – Bitanga I Princeza

ALBUM internazionali: Ate-Stray Kids



SINGOLI:Dark room- Tobias Rahim ft Icekiid

ALBUM:Kenny- Benny Jamz & Gilli



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: F-1 Trillion- Post Malone



SINGOLI:Luotahan-Mirella&Lauri Haav

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Spider – Gims, Dystinct

ALBUM: Ate-Stray Kids



SINGOLI:Bauch beine po – Shirin David

ALBUM:Goitzche front- Jugend von Gestern



SINGOLI: Guess – Charli xcx featuring Billie Eilish

ALBUM: The rise and fall of a Midwest princess- Chappel Roan





SINGOLI nazionali:Casablanca- SNIK, Franklin WWT

SINGOLI internazionali: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Sublime-Sublime



SINGOLI:Good luck babe- Chappell Roan

ALBUM:Stick Season – Noah Kahan



SINGOLI:Birds of a feather- Billie Eilish

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Pass U By- Tamir Grinberg

SINGOLI Internazionali:Please please please- Sabrina Carpenter

ALBUM:Radio Sheatch 2 -Peer Tasi



SINGOLI: Sesso e samba- Tony Effe e Gaia

ALBUM: Vera baddie- Anna



SINGOLI:A bar song- Shaboozey

ALBUM:I am- Macan



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Deacolm

ALBUM: Vultures 2 – ¥$, Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI nazionali:Same Old story- Midnight, Joe Roscoe & Kevin Paul

SINGOLI internazionali:feelslikeimfallinginlove-Coldplay

ALBUM: Maria – Jerry Heil



SINGOLI: Asfalt- Jakone & Kiliana

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI:Sigg- Ballinciaga

ALBUM:Hit me hard and soft- Billie Eilish





SINGOLI: Terug in de tijd -Yves Berendse

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Och i ach- Sylvia Greszczak

ALBUM: Kaprisy-Sanah



SINGOLI:Sagrado profano – Luísa Sonza & Kayblack

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: Mamma mia – The Limba, Misha Miller, Andro ft Dyce

SINGOLI internazionali: The sound of silence-Disturbed

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Summer’s back- Alok & Jess Glynne

ALBUM:I am- Macan



RADIO:Peyote -Articolo 31, Fabri Fibra, Rocco Hunt



SINGOLI nazionali: Bez koda- Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:Vojna.-Pil C & Luca Brassi10x ft Separ



SINGOLI Plešem – Neon Jupiter

SINGOLI internazionali: Please please please – Sabrina Carpenter

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Mañana serà bonito- Karol G



SINGOLI:Regnoblöta skor- Miriam Bryant

ALBUM:Avenge the fallen- Hammerfall



SINGOLI: :Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Still King- Kollegah



SINGOLI:Önümüz Yaz – Singe

ALBUM:Geçiyor Zaman – EP- Semicenk

SINGOLI:Not enough -Max Barskih

ALBUM: Їdje dah- Klavida Petrivna



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Bakpakk- DESH x Young Fly x Azahriah

