“Sting of a Scorpion”, il nuovo singolo delle estoni Vanilla Ninja

Nuovo singolo e nuova rivoluzione per le Vanilla Ninja, la girlband estone che fu messa insieme per l’Eurovision 2005 in rappresentanza della Svizzera (chiusero ottave con la bellissima “Cool vibes”).

Della loro reunion avevamo già dato conto, come dell’altro singolo “Gotta get it right“, entrambi parte dell’album “Encore“, che ha segnato la loro reunion dopo 13 anni e sopratuttto nel bel mezzo della carriera solista della loro frontwoman, Lenna Kuurma, nome pesantissimo del pop baltico. Come era prevedibile, la reunion è stata più una fanwank che un successo commerciale (ma quelli come me non aspettavano altro…).

Ma tanto basta per proseguire il percorso: ora esce “Sting of a Scorpion”: si tratta del primo singolo senza Katrin Siska, uscita dal progetto dopo l’album di rientro. Anche qui, come negli altri c’è un nome noto all’Eurovision, vale a dire la presenza – a 80 anni – come paroliere di Bernd Meinunger, amico e sodale di Ralph Siegel, con cui ha firmato oltre 20 canzoni per l’Eurovision compresa “Ein Biβchen fireden”, vincitrice nel 1982 per la Germania cantata da Nicole.

Qui compare con lo pseudonimo di John O’Flynn, con cui firmò anche “Chains of light”, di Michele Perniola e Anita Simoncini (Eurovision 2025 per San Marino). L’operazione fa capire come in realtà sia più tedesco che estone questo progetto che ha in David Brandes il mentore. Lo stesso che mise insieme la band nel 2005 ma che fu anche bannato per tre mesi dalle charts tedesche per aver autocomprato i dischi dei propri artisti al fine di “drogare” le charts. Brandes in realtà è nato a Basilea, sede dell’Eurovision 2025.Chissà che non ci scappi qualche sorpresa.

Intanto è molto bello ritrovare le tre ragazze col sound rock con cui erano nate

