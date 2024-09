“One and only”, Lindsay Pace incontra due dj e producers polacchi

Apertura di settimana sul nostro sito con un brano che mette insieme due stati. Si tratta di una produzione polacca che però si avvale di una performer e vocalist maltese vale a dire Lindsay Pace, cantante che il pubblico eurovisivo conosce per i numerosi tentativi a vuoto nelle selezioni maltesi ma anche per la sua partecipazione ad X Factor nella girlband Xtreme. Era il 2018 e il talent valeva…come selezione per l’Eurovision 2019.

Recentemente è comunque uscito l’album “Dopamine”, suo lavoro d’esordio. Ora dopo un paio di anni di silenzio, eccola abbinata a questo progetto che la vede mettere la voce sui beats di due ben noti producer polacchi, vale a dire Cool Mike e Goran Sobota. “One and only” è un pezzo a tutta dance che funziona. Molto eurovisivo, magari non straordinario ma sicuramente da cerchiare per coloro che amano il genere dance.

