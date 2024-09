Karei con”Nistħajlek Hawn” trionfa al Kanzunetta Indipendenza

Si è svolto in questi giorni Kanzunetta Indipendenza, il concorso musicale che a Malta celebra ogni anno l’indipendenza del Paese dal Regno Unito. Una manifestazione ovviamente molto sentito sull’isola, dove il maltese è lingua ufficiale insieme all’inglese e dove l’identità nazionale che mescola varie radici è sempre ben rappresentata. Al via sempre molti artisti di nome che tengono ovviamente ad essere presenti, proprio per le motivazioni che stanno dietro al concorso. A vincere l’edizione 2024 è stata Karei, al secolo Christina Magrin, con “Nistħajlek Hawn”, canzone dedicata alla nonna recentemente scomparsa.

Nel corso degli anni questo concorso ha visto la vittoria di partecipanti eurovisivi, passati o che lo sarebbero diventati, tutti comunque nomi del mainstream maltese come Ira Losco, Amber Bondin, Fabrizio Faniello, Claudia Faniello, Sarah Bonnici ed Eliana Gomez Blanco.

Christina Karei Magrin si aggiunge alla lista: oggi ventunenne, nel 2016, quando di anni ne aveva 13 rappresentò Malta allo Junior Eurovision Song Contest sul palco de La Valletta con il brano “Parachute” chiudendo in un ottimo sesto posto. Da qualche anno ha avviato il progetto con il nome Karei. Fra l’altro è spesso in Italia – di recente si è esibita a Roma e Vicenza – e parla anche molto bene l’italiano (qui potete trovare alcune sue cover). Alla musica alterna anche il lavoro di modella. Tenetela d’occhio.

Il concorso, nato nel 1983, si celebra ogni anno in una data il più vicina possibile al 21 settembre, giorno in cui – nel 1963- fu sancita ufficialmente l’indipendenza di Malta dal Regno Unito, facendone dunque una Repubblica.

