Linkin Park, David Gilmour e Future dominano le classifiche europee

SINGOLI: Lule- Bejta

ALBUM: Tina- Eltina Minarolli





SINGOLI:Kak zhje- Macan ft Kiliana

ALBUM: I am – Macan



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: Luck and strange- David Gilmour



SINGOLI: S.O.S- Aygün Kazımova

ALBUM: Mixtape Pluto- Future



SINGOLI Fiandre: Ik wil dat je liegt– Hannah Mae & Maksim

SINGOLI Vallonia:Sois pas timide- Gims

RADIO Germanofona: Les étoiles- Louane

ALBUM Fiandre: Luck and strange – David Gilmour

ALBUM Vallonia: Babel Babel-Indochine



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:I adore you- HUGEL x Topic x Arash feat. Daecolm

ALBUM:Mixtape Pluto- Future



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: Luck and strange – David Gilmour



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Mixtape Pluto- Future



SINGOLI nazionali Biggie Biggie Boom – Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM nazionali: Bitanga I Princeza-Bijelo Dugme

ALBUM internazionali: Wild God- Nick Cave & The Bad Seeds



SINGOLI:Tænker ik på andre-Suspekt ft Uro

ALBUM:Fomo 88.8 FM- Kesi



SINGOLI Push it – Nublu ft Maria Kallastu

ALBUM: Mixtape Pluto- Future



SINGOLI:Löytää mut – Mirella

ALBUM:Yuno – Averagekidluke



SINGOLI:Sois pas timide- Gims

ALBUM:Babel Babel-Indochine



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM:Kinder der Nacht- 01099



SINGOLI: Taste- Sabina Carpenter

ALBUM:Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Vorias-Apon

SINGOLI internazionali: I Adore You – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Ate-Stray Kids



SINGOLI:Taste – Sabrina Carpenter

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Vögguvísur-Hafdis Hudd



SINGOLI nazionali: Baghilgul haba-Odeya

SINGOLI Internazionali:Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:Yaldeh shal munh.-Odeya



SINGOLI: Zeri in più- Laura Pausini & Lazza

ALBUM: MIlano Angels- Shiva



SINGOLI:A bar song (Tipsy)- Shaboozey

ALBUM: Mixtape Pluto- Future



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM:BLDM vol.1 – Tiakola



SINGOLI: Taste – Sabrina Carpenter

ALBUM: Mixtape Pluto- Future



SINGOLI nazionali:Hero-Aidan

SINGOLI internazionali:Please please please- Sabrina Carpenter

ALBUM:143- Katy Perry



SINGOLI: Asfalt- Jakone & Kiliana

ALBUM: Mixtape Pluto- Future



SINGOLI:Let’s go – Stig Brenner, Arif Murakami

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Tam słońce, gdzie my – Wiktor Dydula

ALBUM: Luck and strange- David Gilmour



SINGOLI:Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Mamma mia – The Limba, Misha Miller, Andro ft Dyce

SINGOLI internazionali: Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM: Mixtape Pluto- Future



SINGOLI:The door- Teddy Swims

ALBUM:Fluddality – GONE.Fludd



RADIO:30° -Anna



SINGOLI nazionali: Bez Koda -Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: 143-Katy Perry



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:Vojna.-Pil C & Luca Brassi10x ft Separ



SINGOLI nazionali: Moje zlato – Eva Boto

SINGOLI internazionali: Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Mixtape Pluto-Future



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Le Clique – Vida RockStar-Jhayco



SINGOLI:I might- Sarettii

ALBUM: Men det gor jag egentligen- Hov1



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: Luck and strange-David Gilmour



SINGOLI:Önümüz Yaz – Singe

ALBUM: 143-Katy Perry

SINGOLI:Bjez tjebje- Maksim Borodyn & Zlata Ognevich

ALBUM: Toj djen-Okean Elzy



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Bakpakk- DESH x Young Fly x Azahriah

