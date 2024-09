“On s’écrira”, Nuit Incoloré duetta con Loïc Nottet

Di Nuit Incolorè, al secolo Théo Marclay, abbiamo parlato qualche tempo fa in occasione dell’uscita di Depassé, il singolo che è stato in alta rotazione in Francia per diverso tempo.

Torniamo a parlare di questo nome emergente nato in Vietnam, adottato all’età di cinque anni da una famiglia svizzera ed dunque li di fatto è cresciuto, non soltanto a livello musicale perchè, dopo l’uscita del primo album, è appena uscito anche un nuvo singolo dal titolo “On s’écrira” che lo vede duettare con Loïc Nottet, rappresentante belga all’Eurovision 2015 con “Rhythm inside”, che dopo il quarto posto è diventato un nome pesante della musica francofona.

Il lyric video presenta in modo creativo varie app e piattaforme per la scrittura e gli sms. Il brano, nato da una collaborazione fra i due artisti che si sono incontrati in Belgio a casa di Nottet, anticipa il secondo lavoro dell’artista svizzero.C’è già chi lo ha inserito in una shortlist ideale per l’Eurovision in terra elvetica. Chissà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...