“Eurostar”, arriva il nuovo singolo di Nemo, l’artista che ha trionfato ad Eurovision 2024

A ormai diversi mesi dalla sua vittoria all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano “The Code”, torna Nemo Mettler l’artista non binary che ha origini in Svizzera.

Esce “Eurostar”, il nuovo singolo, accompagnato da un video che lo vede interpretare quasi tutti i personaggi principali. Grande protagonista sul palco svedese, Nemo è stato fra coloro che hanno animato la controversia relativa alla partecipazione di Israele e ancora in questi giorni in una sua intervista ha detto di attendersi da EBU spiegazioni relativamente a tutto quello che è successo, compresa la squalifica di Joost, a seguito di una indagine aperta per una presunta aggressione ad una fotografa dello staff dal quale l’artista olandese è uscito indenne.

Nemo ha sin qui inciso 4 EP ma è ancora in attesa di pubblicare un lavoro completo e per adesso raccoglie i frutti – discreti – della sua vittoria eurovisiva in termini discografici: disco d’oro in Grecia, la canzone ha infatti raccolto una serie di posizioni di vertice in giro per l’Europa. In Italia si è fermata invece in posizione 61.

Mi piace: Mi piace Caricamento...