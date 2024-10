Il fenomeno olandese Roxy Dekker: dallo Junior Songfestival al disco di platino

Roxy Dekker, classe 2005 è il nuovo fenomeno del pop nei paesi bassi. Fortemente canididata a portarsi a casa il Best Dutch Act agli MTV Europa Music Awards, la giovane cantautrice è sicuramente il nome dell’anno perchè in soli 12 mesi – e senza avere ancora inciso nemmeno un EP – si è già portata a casa un disco di platino (con “Satisfyer”, che vedete qui sotto) e due d’oro, oltre a issarsi per due mesi in testa alla chart nazionale

E dire che tutto è cominciato con lo Junior Songfestival, il concorso di selezione olandese per lo Junior Eurovision, dove la allora quattordicenne Dekker faceva parte dei 6TIMES: il secondo posto non le valse il biglietto per il concorso, ma la sua carriera solista è decollata da lì a poco. Galeotto ovviamente TikTok, dove ha iniziato a postare le sue cover. Poi sono arrivati gli inediti e anche le numero uno in serie, già quattro in pochi mesi.

“Sugardaddy” è stata un’altra hit di enorme successo, con la quale ha inagurato un 2024 di successo proseguito con “Industry plant”. Il fatto che – al di là dei titoli – prediliga l’olandese è sicuramente un valore aggiunto alle sue produzioni, ma il piglio da popstar consumata, oltrechè l’Eurovision, speriamo possa regalarle presto anche qualche pezzo in inglese. Perchè le sonorità sono molto moderne ed è un peccato non sfruttarle anche a livello internazionale.

