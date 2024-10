Charli XCX, Coldplay, Linkin Park e Sabrina Carpenter protagonisti delle charts

SINGOLI: Vellezerit Shani- Dod Tahiri

ALBUM: Rruge me nota- Albina Kelmendi





SINGOLI: Ostrov- Leonid Agutin

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: Udo 90- Udo Jurgens



SINGOLI: S.O.S- Aygün Kazımova

ALBUM:Manifesto -Ati242



SINGOLI Fiandre: Black Friday (Pretty Like The Sun)– Lost Frequencies & Tom Odell

SINGOLI Vallonia:Sois pas timide- Gims

RADIO Germanofona: Feelslikeimfallinginlove- Coldplay

ALBUM Fiandre:Moon Music-Coldplay

ALBUM Vallonia: Moon Music-Coldplay



SINGOLI:Shut up and dance – Sophie and the giants

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:I adore you- HUGEL x Topic x Arash feat. Daecolm

ALBUM: Brat and it’s completely different but also still brat – Charli XCX



SINGOLI: The emptiness machine – Linkin Park

ALBUM: V gastru nejsou lidi – Nik Tendo



SINGOLI:Birs of a feather- Billie Eilish

ALBUM: Brat and it’s completely different but also still brat – Charli XCX



SINGOLI nazionali Goide prolaze- Igor Delac

SINGOLI internazionali: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM nazionali: Ravno do dna- Azra

ALBUM internazionali: Wild god- Nick cave & The Bad seeds



SINGOLI:Taenker ik pa andre -Suspekt ft Uro

ALBUM:Skyll- Lamin



SINGOLI Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM: Freerio 3- OG Buda



SINGOLI:Taikuri – Turisti

ALBUM:Yesterwynde-Nightwish



SINGOLI:Pour elle -SDM

ALBUM:Nevermore-Mylène Farmer



SINGOLI:V Ekstaze -Misha Xramovi



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM:Moon music- Coldplay



SINGOLI: Taste- Sabina Carpenter

ALBUM:Moon music- Coldplay



SINGOLI nazionali: Xilometra- Apon

SINGOLI internazionali: Timeless- The weeknd ft Playboi Carti

ALBUM: Ultimate Creedence Clearwater Revival -Creedence Clearwater Revival



SINGOLI:Taste – Sabrina Carpenter

ALBUM: Moon music- Coldplay



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Vögguvísur– Hafidis Huld





SINGOLI nazionali: Topic- Static & Ben El

SINGOLI Internazionali:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Yaldeh shal munh.-Odeya



SINGOLI: Per due come noi- Angelina Mango, Olly & JVLI

ALBUM: Moon music- Coldplay



SINGOLI:Good Luck baby- Chappel Roan

ALBUM: Freerio 3- OG Buda



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: À la vie – à la mort – SDM



SINGOLI:Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM: Brat and it’s completely different but also still brat – Charli XCX



SINGOLI nazionali:Wherever you are – Martin Garrix, Dubvision ft Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Mwaki- Zerb ft Sofiya Niazu

ALBUM: Freerio 3- OG Buda



SINGOLI:Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Moon music- Coldplay



SINGOLI: Vaag -J-Fiz x Ksix feat. Veertien

ALBUM: Moon music- Coldplay



SINGOLI: Tam słońce, gdzie my – Wiktor Dydula

ALBUM: Online / Dzięki (BOX) -Genzie



SINGOLI:Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Dudadu- Irina Rimes

SINGOLI internazionali: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Brat and it’s completely different but also still brat – Charli XCX



SINGOLI:West -. Fastboy & Raf

ALBUM:Freerio 3- OG Buda



RADIO:Ragni-Tananai



SINGOLI nazionali: HI HI – HA HA – Nucci – feat. Biba & Devito

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Brat and it’s completely different but also still brat – Charli XCX



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:V gastru nejsou lidi – Nik Tendo



SINGOLI nazionali:Tudi jaz – Gušti & Joker out

SINGOLI internazionali: Taste – Sabrina Carpenter

ALBUM: Brat and it’s completely different but also still brat – Charli XCX



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Primera musa- Omar Courtz



SINGOLI:Lost and found – Molly Sandèn & Viktos Leksell

ALBUM: Moon music- Coldplay



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: À la vie à la mort- SDM



SINGOLI:Önümüz Yaz – Singe

ALBUM: Manifesto- Ati 242

SINGOLI:Bjez tjebje- Maksim Borodyn & Zlata Ognevich

ALBUM: Freerio 3- OG Buda



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Metropolis-Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...