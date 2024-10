“Cupid’s bow”, il nuovo singolo di Olly Alexander anticipa album e tour europeo

Nuovo singolo per Olly Alexander. L’ex frontman degli Years & Years, oggi solista, è reduce dalla non fortunatissima partecipazione all’Eurovision 2024, dove la sua “Dizzy”, dal sapore Pet Shop Boys, nonostante una performance di grande impatto ha chiuso appena diciottesimo con un sonoro zero al televoto.

Ora esce “Cupid’s bow”, il singolo che accompagna “Polari”, in uscita al Febbraio 2025. Ancora una volta, il brano trae ispirazione dagli anni 90, ma questa volta l’artista nato ad Harrogate- sede dell’Eurovision 1982 – aggiunge una qualità dance hall e trance pop. Il testo vede il cantante dare la caccia a un amante, pronta a scoccare una freccia dritta nel suo cuore:

Oh, l’arco di Cupido sta cercando / Qualcuno come, sì! / Segui semplicemente la luce / Voglio credere / Voglio fidarmi, sì! / Ho qualcuno in mente / Qualcuno di cui ho bisogno / Qualcuno come te

Olly Alexander, che con il duo ha raccolto tantissimi successi in giro per l’Europa, non riesce sin qui a replicarsi da solista ed in un certo senso l’operazione trampolino di lancio con l’Eurovision è fallita. Il singolo eurovisivo è andato solo discretamente in patria e quindi per lui la svolta dancehall potrebbe essere un nuovo step di una carriera in costante trasformazione. E nel frattempo si prepara ad un tour europeo che lo vedrà toccare oltre al Regno Unito anche Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Francia, Belgio e Irlanda.

