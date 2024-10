Airplay e downloads: The Weeknd torna ad insidiare Myles Smith, Coldplay e Lady Gaga

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.Dancing in the flames- The Weeknd ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ

2.Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

3.Stargazing- Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4. Belong together โ€“ Mark Ambor ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

5.Espresso-Sabrina Carpenter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

6.A bar song (Tipsy)-Shaabozey ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

7. Birds of a feather- Billie Eilish ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

8.Austin- Dasha ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

9.Taste- Sabrina Carpenter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

10.Si antes te hubiera conocido-Karol G ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.Stargazing- Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

2.Feelslikeimfallinginlove- Coldplay ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

4.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

5.Move- Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso, Malachii ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

6.Illusion- Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

7.Shut up and dance- Sophie & The Giants ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

8. Never going home tonight- David Guetta, Alesso & Madisson Love ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

9.Higher- Tom Grennan ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

10. I adore you โ€“ Hugel, Topic & Arash ft Daecolm ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.Die with a smile โ€“ Lady Gaga & Bruno Mars ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

2.Birds of a feather โ€“ Billie Eilish ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

3.Espresso-Sabrina Carpenter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

4.A bar song (Tipsy)-Shaabozey ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

5.Good luck babe โ€“ Chappel Roan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

6.Si antes te hubiera conocido-Karol G ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด

7.Feelslikeimfallinginlove- Coldplay ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

8.The emptiness machine- Linkin Park ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

9.Timeless- The Weeknd & Playboi Carti ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

10.Beautiful things- Benson Boone ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Feelslikeimfallinginlove- Coldplay ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

2.Stargazing -Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

4.I adore you โ€“ Hugel, Topic & Arash ft Daecolm ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฟ

5.Alibi-Sevdaliza, Pabllo Vittar, Yseult ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท

6.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

7.We Pray- Coldplay ft Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท

8.Bauch beine po โ€“ Shirin David ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

9.Sois pad timide- Gims ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท

10. Lid- Lacazette๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

* si intendono โ€œeuropeeโ€ le canzoni nelle quali lโ€™interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un featuring europeo al fianco di un interprete di altro continente.

